Израиль заявил о готовности продолжать бомбардировки в Сирии

Сегодня, 22:44

Нетаньяху дал понять, что инцидент ос сбитым российским самолетом Ил-20 никоим образом не повлияет на позицию его страны

фото AFP
фото AFP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими войсками.

Как сообщает Times of Israel, об этом израильский премьер-министр сказал по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Нетаньяху сообщил Путину, что Израиль нацелен на предотвращение иранского военного укрепления в Сирии. В частности, армия страны будет продолжать действовать против попыток разместить иранские войска и оружие в Сирии.

Для проведения тщательного расследования произошедшей трагедии Биньямин Нетаньяху обещал предоставить подробную информацию о действиях в этот день израильской авиации над сирийской территорией, которую в ближайшее время в Москву привезет командующий ВВС Израиля.

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Напомним, поздно ночью 17 сентября морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свете этого Москва назвала действия Иерусалима "враждебными и не отвечающими духу российско-израильского партнерства", поскольку израильские военные предупредили россиян об атаке менее чем за минуту до ее начала. В России даже заявили, что оставляют за собой право на некие "ответные действия". При этом израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии.
Израиль, Сирия, Путин, ВВС, Нетаньяху, Ил-20

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