У меня есть все доказательства, чтобы обвинить и запросить историческое расследование в отношении Джона Болтона, - заявил Мадуро

/ Фото: AFP

Мадуро обвинил Болтона в причастности к покушению https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE 2019-08-07T05:46:00+03:00 Другие страны У меня есть все доказательства, чтобы обвинить и запросить историческое расследование в отношении Джона Болтона, - заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро располагает доказательствами причастности помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к покушению на главу Боливарианской Республики, которое произошло год назад. Соответствующее заявление венесуэльский лидер сделал в интервью порталу The Grayzone.

"У меня есть все доказательства, чтобы обвинить и запросить историческое расследование в отношении Джона Болтона. Он является преступником, потерпевшим неудачу", — сказал Мадуро. Глава Венесуэлы также добавил, что американские власти "продолжат терпеть неудачу в своих попытках осуществить государственный переворот и дестабилизировать Венесуэлу".

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Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.

Ранее в Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

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Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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