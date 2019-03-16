Минимум двое индийцев ранены из-за стрельбы в мечетях в Новой Зеландии

Девять этнических индийцев считаются пропавшими без вести после этого теракта

Фото: AFP

Минимум двое индийцев ранены из-за стрельбы в мечетях в Новой Зеландии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b89/72d/5c8b8972de3a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b89/72d/5c8b8972de3a6.jpg 2019-03-16T06:46:53+02:00 Другие страны Девять этнических индийцев считаются пропавшими без вести после этого теракта

По меньшей мере два гражданина Индии получили ранения в ходе терактов в мечетях в новозеландском Крайтсчерче. Два индийца Ахмед Икбал Джахангир из Хайдерабада и Мехбуб Кхохар из Ахмадабада получили тяжелые ранения. Первый владеет рестораном в Крайтсчерче, второй приехал в Новую Зеландию навестить родственников.

Посол Индии в Новой Зеландии Санджив Кохли сообщил, что 9 этнических индийцев считаются пропавшими без вести после этого теракта. "Согласно последним данным, полученным из нескольких источников, пропало без вести 9 человек индийского гражданства или происхождения. Официальное подтверждение еще ожидается. Мы молимся вместе с их семьями", — заявил Кохли.

Он добавил, что более подробная информация будет объявлена после соблюдения официальных процедур. Индийское посольство в Новой Зеландии открыло горячую телефонную линию, по которой можно получить информацию в круглосуточном режиме.

Напомним, что по обвинению в атаке на выходе из мечети были задержаны двое мужчин и одна женщина. 28-летний австралиец Брентон Харрис Таррант был заключен под стражу до 5 апреля, двое других пока находятся в СИЗО. А один из подозреваемых в теракте оказался невиновным.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.

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