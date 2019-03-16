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На Тайване случилось землетрясение магнитудой 4,5

Сегодня, 04:44
Фото из открытых источников.
Фото из открытых источников..
На Тайване случилось землетрясение магнитудой 4,5 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg Другие страны

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу утром в юго-восточной части Тайваня. Его эпицентр, сообщила сейсмологическая служба острова, находился на побережье уезда Тайдун, а очаг залегал на глубине 19,4 км.

Подземные толчки также ощущались на территории уездов Хуалянь, Наньтоу и в городе Гаосюн. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии и подвержен частым землетрясениям.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии. В среду на острове было зафиксировано сразу два землетрясения силой свыше пяти баллов, однако они обошлись без последствий.

Напомним, в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщили в сейсмологической службе обсерватории Гонконга.

Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 гоа, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Также ранее на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.

Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.

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Тег Тайвань, землетрясение, Азия

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Источник:

ТАСС

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