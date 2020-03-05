"Ничего не слышно": Оствшаяся в Ухани украинка с собачкой надеется на возвращение домой

Украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из Уханя из-за собаки, по-прежнему находится в эпицентре эпидемии коронавируса, надеясь на возвращение домой.

По ее словам, в течение недели никаких сообщений об обещанной эвакуации ей не поступало.

"Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше", - написала она в Instagram.

Фото: instagram.com/nastyazinchenko

По ее словам, Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы.

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"Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я вскоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлится карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае)", – делится она.

Девушка рассказала, что сейчас она со шпицем по кличке Миша находится дома на карантине с 20 февраля, и у нее стали возникать проблемы с питьевой водой. Выходить на улицу нельзя. С продуктами питания, проблем сейчас нет.

Кроме того, девушка возмущена тем, что 1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая.

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"Интересно получается ведь, да? Спустя две недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет", - сетует Анастасия.

Однако несмотря на все проблемы украинка призналась, что даже в такой ситуации своего питомца не бросит.

"Знаете, что еще хотела бы добавить. Я не виновата в том, что одна единственная из людей, которых эвакуировали из Уханя, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и те, которые дают себе отчет в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи", – подытожила она.

Между тем, в сложной ситуации оказалась не одна Анастасия. Украинка Алина Аврамчук, которую из-за повышенной температуры отказались эвакуировать из эпицентра вспышки коронавируса – китайского Уханя - просит власти о помощи.

Ранее с аналогичной просьбой к главе государства обратился и хореограф Владислав Гарасюк, которому также отказали в эвакуации.

Всего же после эвакуации украинцев из охваченной коронавирусной эпидемией китайской провинции Хубэй там остается 39 украинских граждан.

Напомним, что 20 февраля Украина эвакуировала из Хубэя 45 своих и 28 иностранных граждан. Их доставили спецрейсом в Харьков, откуда отвезли для обсервации в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской области.

Среди них находится и специальный корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета.

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