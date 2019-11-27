Ответ на ракетный обстрел: израильские самолеты поразили военные цели ХАМАС в Газе

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Самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по военным целям движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на запуск ракет из сектора Газа по израильской территории истребители Армии обороны Израиля поразили несколько террористических целей ХАМАС в южной части сектора Газа, включая цех по производству вооружений", — говорится в распространенном военными заявлении.

"Армия Израиля считает движение ХАМАС ответственным за любые события, происходящие в секторе Газа. ХАМАС будет сталкиваться с последствиями своих действий, направленных против израильских граждан", — добавили в пресс-службе.

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Ранее палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Как известно, конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

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Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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