Полиция Новой Зеландии заблокировала одну из больниц из-за угрозы безопасности
В качестве меры предосторожности полиция просит избегать посещения больницы и близлежащих районов
Городская больница Хокс Бэй в городе Хейстингс (Северный остров Новой Зеландии) закрыта из-за угрозы безопасности. Об этом в субботу заявила полиция округа.
"В данный момент силы полиции находятся в больнице в Хокс Бэй в Гастингсе. В качестве меры предосторожности мы просим избегать посещения больницы и близлежащих районов", – указывается в сообщении полиции.
Также сообщается, что здание больницы полностью блокировано из-за угрозы безопасности здания.
Полиция пока не раскрывает информацию о том, связано ли происшествие с террористическими актами в новозеландском Крайстчерче, произошедшими накануне.
Напомним, что по обвинению в атаке на выходе из мечети были задержаны двое мужчин и одна женщина. 28-летний австралиец Брентон Харрис Таррант был заключен под стражу до 5 апреля, двое других пока находятся в СИЗО. А один из подозреваемых в теракте оказался невиновным.
Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.
Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.
Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Полиция Новой Зеландии заблокировала одну из больниц из-за угрозы безопасности". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минимум двое индийцев ранены из-за стрельбы в мечетях в Новой Зеландии
Девять этнических индийцев считаются пропавшими без вести после этого теракта
Полиция считает, что за оба нападения на мечети в Новой Зеландии несет ответственность один человек
К дате следующего заседания суда Брентону Тарранту будут предъявлены новые обвинения