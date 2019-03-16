Полиция Новой Зеландии заблокировала одну из больниц из-за угрозы безопасности

В качестве меры предосторожности полиция просит избегать посещения больницы и близлежащих районов

Фото: AFP

Полиция Новой Зеландии заблокировала одну из больниц из-за угрозы безопасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b78/0d1/5c8b780d1e014.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b78/0d1/5c8b780d1e014.jpg 2019-03-16T07:35:02+02:00 Другие страны В качестве меры предосторожности полиция просит избегать посещения больницы и близлежащих районов

Городская больница Хокс Бэй в городе Хейстингс (Северный остров Новой Зеландии) закрыта из-за угрозы безопасности. Об этом в субботу заявила полиция округа.

"В данный момент силы полиции находятся в больнице в Хокс Бэй в Гастингсе. В качестве меры предосторожности мы просим избегать посещения больницы и близлежащих районов", – указывается в сообщении полиции.

Также сообщается, что здание больницы полностью блокировано из-за угрозы безопасности здания.

Полиция пока не раскрывает информацию о том, связано ли происшествие с террористическими актами в новозеландском Крайстчерче, произошедшими накануне.

Напомним, что по обвинению в атаке на выходе из мечети были задержаны двое мужчин и одна женщина. 28-летний австралиец Брентон Харрис Таррант был заключен под стражу до 5 апреля, двое других пока находятся в СИЗО. А один из подозреваемых в теракте оказался невиновным.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.

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