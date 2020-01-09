Полиция взяла образцы ДНК у родственников погибших в авиакатастрофе в Иране

Образцы будут обработаны в течение суток

/ Фото: Reuters

Эксперты Министерства внутренних дел Украины взяли образцы ДНК родственников украинцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном, для идентификации тел.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Facebook.

"Образцы будут обработаны в течение суток, а ДНК-формула направлена в электронном виде в Тегеран для идентификации тел", – сообщается в соцсети.

Также был также проведен допрос родственников жертв авиакатастрофы. Его провели следователи Главного следственного управления Нацполиции вместе с прокурорами Офиса генпрокурора.

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"Офис генерального прокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших в Украину и установлению обстоятельств авиакатастрофы", – говорится в сообщении.

Добавим, что ранее Иран пригласил Украину вместе расследовать авиакатастрофу МАУ.

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Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.

Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы США в Ираке.

В отчете известной международной исследовательской компании IHS Markit также говорится о том, что самолет МАУ сбил из ЗРК "Тор" Корпус Стражей Исламской революции.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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