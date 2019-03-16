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После бойни в Новой Зеландии 39 человек остаются в больницах

Сегодня, 03:13

7 пациентов, пострадавших в терактах, уже были выписаны домой

Фото: AFP
После бойни в Новой Зеландии 39 человек остаются в больницах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b89/72d/5c8b8972de3a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b89/72d/5c8b8972de3a6.jpg Другие страны 7 пациентов, пострадавших в терактах, уже были выписаны домой

После терактов в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии 39 человек остаются в больницах города, еще 7 человек были выписаны утром 16 марта. Об этом сообщил главный врач города Дэвид Мэтис.

По его Мэтиса, 7 пациентов, пострадавших в терактах 15 марта, уже были выписаны домой, один 4-летний ребенок переведен на лечение в госпиталь соседнего города и "еще 39 человек остаются пока под наблюдением врачей". "Двое пациентов — детей также остаются пока в больнице, но они в стабильном состоянии и их жизни ничего не угрожает", — отметил Мэтис.

Также главный врач рассказал о том, что была организована горячая линия, где они могут получить консультацию психолога и записаться на прием к врачу.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, в связи с инцидентом были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 20-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку. 

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче. 

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Тег жертвы, больница, стрельба, новая зеландия, мечеть

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Источник:

ТАСС

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