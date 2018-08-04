Российские ЧВК и золотые прииски: ТОП-5 фактов об убийстве журналистов в ЦАР

Подробности убийства российских журналистов, реакция МИД РФ, повстанцы "Селека", протесты против российских наемников и ситуация с золотыми приисками

Сайт "Сегодня" собрал наиболее важные факты об убийства российских журналистов в ЦАР.

Подробности убийства

31 июля в 23 километрах от города Сибю были обнаружены тела трех граждан РФ с пресс-картами российских СМИ. Позже выяснилось, что они принадлежат журналисту Орхану Джемалю, режиссеру Александру Расторгуеву и оператору Кириллу Радченко, которые по заказу российского Центра управления расследованиями снимали документальный фильм о работе наемников ЧВК "Вагнер".

Реакция МИД РФ

МИД РФ отмечал, что журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике, оформляли въезд в страну в качестве туристов. А их пресс-карты были просрочены.

"Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было осведомлено о нахождении на территории страны российских журналистов. Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведение мероприятий по отправке тел на родину", – отметили в ведомстве.

По факту убийства журналистов Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Повстанцы "Селека"

Российских журналистов в Центральноафриканской Республике могли убить боевики мусульманского повстанческого движения "Селека". Об этом сообщило в среду радио этой страны со ссылкой на источники во властных структурах.

ЦАР известна многочисленными военными переворотами и вооруженными конфликтами. Последнее обострение внутриполитической обстановки началось в 2013 году, когда состоящая преимущественно из северян-мусульман коалиция "Селека" захватила Банги, свергнув президента Франсуа Бозизе.

Протесты против российских наемников

В Центральноафриканской республике вспыхнули массовые протесты из-за убийства мирного жителя. Предположительно его могли убить российские наемники одной из ЧВК. Об этом сообщает CNC.

В результате столкновений есть убитые и раненые. Согласно имеющейся информации, убийство мирного жителя произошло в городе Дамара, который расположен в 75 километрах от столицы ЦАР Банги.

После этого местные жители начали требовать вывода российских наемников, которые, по официальным данным, были наняты для подготовки бойцов FACA (Национальная армия).

Золотые прииски

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, убитые в Центральной Африке 30 июля, собирались снимать золотые прииски Ндассима. По неофициальным данным о их разработке договорились Россия и ЦАР.