Стрельба произошла в ночном клубе в Австралии
Стрельба произошла в воскресенье
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы у входа в ночной клуб Love Machine ("Лав мэшин") в австралийском Мельбурне. Об этом сообщила газета "Стрейтс таймс" со ссылкой на полицию.
По ее данным, стрельба произошла в воскресенье. Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия, проводится расследование.
Напомним, один человек стал жертвой стрельбы, открытой неизвестным на улице в голландском городе Эйндховен.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.
Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.
Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.
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