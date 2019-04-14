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Стрельба произошла в ночном клубе в Австралии

Сегодня, 03:45

Стрельба произошла в воскресенье

Фото: Twitter
Фото: Twitter.

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы у входа в ночной клуб Love Machine ("Лав мэшин") в австралийском Мельбурне. Об этом сообщила газета "Стрейтс таймс" со ссылкой на полицию.

По ее данным, стрельба произошла в воскресенье. Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия, проводится расследование.

Напомним, один человек стал жертвой стрельбы, открытой неизвестным на улице в голландском городе Эйндховен. 

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.


Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.

Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.


Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. 

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Тег Австралия, стрельба, ночной клуб, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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