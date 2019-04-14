Стрельба произошла в ночном клубе в Австралии

Стрельба произошла в воскресенье

Фото: Twitter.

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы у входа в ночной клуб Love Machine ("Лав мэшин") в австралийском Мельбурне. Об этом сообщила газета "Стрейтс таймс" со ссылкой на полицию.

По ее данным, стрельба произошла в воскресенье. Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия, проводится расследование.

Напомним, один человек стал жертвой стрельбы, открытой неизвестным на улице в голландском городе Эйндховен.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.

Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.

Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.