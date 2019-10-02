Токио выразил Пхеньяну протест из-за запуска ракет

Один снаряд достиг исключительной экономической зоны Японии и упал в море

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Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Подобные пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций ООН, мы заявили решительный протест и осуждаем их", – заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Генеральный секретарь японского кабмина Есихидэ Суга подтвердил на пресс-конференции, что один снаряд достиг исключительной экономической зоны страны и упал в Японском море у острова Дого в префектуре Симанэ. Второй снаряд упал вне исключительной экономической зоны Японии.

Он добавил, что премьер-министр дал поручение собирать и анализировать всю информацию, своевременно и надлежащим образом предоставлять ее общественности, подтверждать безопасность воздушных и морских судов и готовиться к непредвиденным ситуациям.

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Утром в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что северокорейские военные запустили неопознанные снаряды в сторону Японского моря. Как отмечало японское правительство, запущены были, предположительно, две баллистические ракеты.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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