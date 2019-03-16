В Новой Зеландии после бойни в мечетях могут ужесточить "оружейные" законы

У нападавшего была лицензия на оружие

Фото: AFP

В Новой Зеландии после бойни в мечетях могут ужесточить "оружейные" законы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b2d/a0e/5c8b2da0ecd6e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b2d/a0e/5c8b2da0ecd6e.jpg 2019-03-16T01:19:47+02:00 Другие страны У нападавшего была лицензия на оружие

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что пришло время пересмотреть законодательство в этой области в стране, сообщает New Zealand Herald. У нападавшего имелась лицензия на оружие.

"Я могу сказать вам сейчас одно: наши законы по контролю за оружием изменятся", – сказала премьер-министр.

Она сообщила, что попытки изменения законодательства в этой области были в 2005, 2012 и после 2017 года.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, в связи с инцидентом были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 20-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.

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