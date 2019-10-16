Газ для украинцев подешевел, Зеленский уехал в Латвию: итоги дня

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Общество

26 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, пятеро были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский начал официальный визит в Латвийскую Республику. На встрече с президентом Латвии Эгилсом Левитсом Зеленский рассказал о достижении договоренностей о продолжении взаимодействия двух государств на международной арене – в ООН, Совете Европы, ОБСЕ и в форматах межпарламентского взаимодействия.

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"Укрзализныця" до конца 2019 года запустит новый поезд украинского производства на маршруте Киев – аэропорт "Борисполь", он будет делать остановку на станции Выдубичи.

Верховная Рада приняла законы:

о штрафах для народных депутатов , если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях, или будут пропускать заседания комитетов;

, если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях, или будут пропускать заседания комитетов; о деятельности органов судейского управления. Он сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики.

3273 единицы оружия и 204 тыс. боеприпасов украинцы добровольно сдали в полицию после начала 1 октября месячника добровольной сдачи оружия. В результате от уголовной ответственности освобождены 392 человека. Сдано нарезное оружие армейских образцов (552 единицы), нарезное охотничье (189), гладкоствольное охотничье (2019), холодное (335) и самодельное (118). Из общего количества сданного огнестрельного оружия около тысячи единиц находилась в незаконном обороте.

Сейчас в Киеве самый теплый октябрь за последние 134 года наблюдений. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. 15 октября температура достигла +24,1 градусов по Цельсию. Это на 0,4 градуса больше максимума, зафиксированного в 1885 году.

753,6 млн грн предусмотрены в проекте госбюджета-2020 для обеспечения жильем некоторых категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Экономика

Снижена на 4,9% в октябре цена на природный газ для нужд населения по сравнению с сентябрем – до 4273 грн за тысячу кубометров. Таким образом, с апреля 2019 цена газа для населения снизилась на 32%.

Ослабил на 4 копейки до 24,83 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 17 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 16 октября. За неделю – с 10 по 17 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 14 копеек.

Украинская делегация с представителями Нацбанка и Минфина отправилась в Вашингтон на переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

МВФ ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019 года и 3% – в 2020 году. МВФ также считает, что инфляция в Украине к концу 2019 года замедлится до 7% с нынешних 7,5% (в годовом исчислении).

В тренде Штрафы за незаконные субсидии: в Кабмине прояснили ситуацию

Спрос на первичных аукционах 15 октября по размещению ОВГЗ впервые за последнее время сосредоточился на коротких 3-месячных и 12-месячных облигациях, что позволило Минфину вновь несколько снизить ставки по ним. Ставка отсечения 3-мес. ОВГЗ составила 15,35% против 15,75% две недели назад, а 12-месячных – 15% против 15,09% неделю назад.

МВФ обновил прогноз курса доллара по отношению к гривне. Ожидается, что по итогам этого года доллар будет стоить 26,75 грн, в 2020 – 27,72 грн, в 2021 – 28,7 грн.

Вырос на 9% двусторонний товарооборот между Украиной и Европейским союзом – до 40 млрд евро. ЕС получил 42% общих объемов украинского экспорта и сохранил положительное сальдо торгового баланса в размере 4 млрд евро.

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Выросла на 15% средняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева в июле-сентябре по сравнению с уровнем конца 2018 года и составила 1388 долларов, превысив докризисный уровень 2014 года. Об этом сообщили в девелоперской компании City One Development.

Составило 5,8 млрд долларов отрицательное сальдо внешней торговли товарами за восемь месяцев. Украина экспортировала товаров на 33 млрд долларов, а импортировала на 38,8 млрд. Отрицательное сальдо превысило прошлогодний показатель на 836 млн долларов.

Произвели 496,7 тыс. тонн сахара украинские заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа, сообщила ассоциация "Укрцукор". При этом переработано 3,46 млн тонн сахарной свеклы.

Мир

Не менее 74 человек погибли в Японии в результате тайфуна "Хагибис". Он вызвал сильные ветры и проливные дожди, разрушил 79 плотин на реках по всей стране. Во многих районах в течение двух дней выпало до 40% от годового объема осадков.

Видео: Reuters

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта, до 3%. В 2020 году ожидается роста на 3,4%, что на 0,1 п.п. ниже того, что прогнозировалось в июле.

Наступление Турции на северо-востоке Сирии завершится, если курдские отряды в регионе сложат оружие и уйдут из установленной "безопасной зоны", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он предупредил: если это условие не будет выполнено, никто не сможет остановить турецкую операцию.

На 1,28 млрд долларов Индия в сентябре импортировала золото, это в 2 раза меньше показателя сентября прошлого года. С начала года поставки золота в Индию сократились на 3% в годовом выражении и составили 23,97 млрд долларов. Индия долгое время являлась крупнейшим потребителем золота в мире, практически не производя его сама. Однако с 2013 года примерно столько же золота закупает и Китай.

42 тыс. спутников связи Starlink компания Илона Маска Space X собирается вывести в космос. Это в 5 раз больше, чем было запущено всеми странами мира с 1957 года. Компания уже получила разрешение на вывод 12 тыс. спутников.

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