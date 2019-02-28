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Нацбанк готовит новые ограничения на наличные расчеты: итоги дня

Сегодня, 20:30

В Украине идет подготовка к переписи населения, откроется 101 избирательный участок в 72 странах к выборам президента Украины

Нацбанк готовит новые ограничения на наличные расчеты: итоги дня Экономика В Украине идет подготовка к переписи населения, откроется 101 избирательный участок в 72 странах к выборам президента Украины

Общество

11 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Будет проведена в декабре 2019 пробная перепись населения, как подготовительный этап к Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год. Местом проведения пробной переписи определены Оболонский район г. Киева и Бородянский район Киевской области.

Откроется 101 избирательный участок в 72 странах к выборам президента Украины, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Продолжатся с 1 марта в случае благоприятной погоды работы по инженерно-техническому обустройству украинско-российской госграницы. Конечный срок реализации проекта – 2021 год, сообщили в Государственной пограничной службе.

Украинские корабли в настоящее время не пересекают Керченский пролив а иностранные суда осуществляют проход свободно, сообщили в Государственной пограничной службе. В текущем году 67 иностранных судов россияне осмотрели, то есть задержали в движении во время следования в морские порты Украины в Азовском море.

Снизить с 50 тыс. до 15 тыс. грн предлагает Национальный банк предельную сумму наличных расчетов субъектов хозяйствования с физическими лицами.

Не исключает возможность отмены безвизового режима с Израилем Министерство иностранных дел Украины. Такое решение могут принять в случае, если права украинских туристов и путешественников будут и дальше систематически нарушаться на границе.

Экономика

Укрепил на 14 копеек до 26,86 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 1 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 28 февраля.

Выделил 17,4 млн долларов ЕС на финансирование проекта предоставления консультативных услуг по поддержке Фонда энергоэффективности, управлению взносами доноров и созданию благоприятной рыночной среды для содействия энергоэффективной реконструкции многоквартирных домов в Украине.

Государственное агентство рыбного хозяйства подписало протокол украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. В нем прописаны несколько преимуществ для Украины, например, квота на вылов бычка объемом 9 тыс. т против российских 6 тыс. т. Также теперь задержанные рыбаки будут передаваться той стороне, чье гражданство они имеют

Уменьшился до 9,82 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 26 февраля. По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. В течение суток из хранилищ отобрано 44,77 млн куб. м газа. 26 февраля в Украину за сутки поступило из Словакии – 18,02 млн куб. м, из Венгрии – 2,98 млн куб. м, из Польши – 3,80 млн куб. м газа.

Новый оклад главы "Нафтогаза" может составить 2,08 млн грн в месяц Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" продлил контракт с председателем правления Андреем Коболевым. Срок его полномочий продлен на три года, начиная с 1 января 2019. Но премьер-министр сказал, что Кабмин пока не утверждал такой контракт.

12,6 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС) задекларировали к уплате крупнейшие налогоплательщики в январе, что на 2,6 млрд грн или 26% больше по сравнению с январем-2018. Как указал Офис крупнейших налогоплательщиков, указанная сумма на те же 26% превышает показатель за октябрь-декабрь 2018 года. При этом минувшем месяце объемы реализации в Украине выросли только на 2,8% по сравнению с январем прошлого года.

Выплатила 1,285 млрд грн бюджетного возмещения НДС 27 февраля Государственная казначейская служба после того, как 25 и 26 февраля было выплачено 4 млрд и 4,5 млрд грн соответственно. Согласно данным ГКСУ, с начала месяца сумма возмещенного НДС достигла 13,03 млрд грн.

Мир

Не менее 150 украинских моряков в Италии были задержаны, арестованы или уже получили приговоры за незаконную деятельность, в Греции – 186 моряков, проинформировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Около 1,5 тыс. граждан Российской Федерации украинские пограничники не пропустили в страну с начала 2019 года, сообщили в Государственной пограничной службе.

8 самолетов ВВС Индии и 24 пакистанских приняли участие в воздушном бою в среду, 27 февраля. Днем ранее Пакистан сбил два самолета Индии и захватил индийского пилота. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. После этого Индия привела армию в полную боеготовность. Премьер-министр Индии пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих.

Сократилось с 819 до 658 за 2018 год количество китайских миллиардеров. В прошлом году из-за торговой войны со Штатами фондовый рынок Китая потерял 25% капитализации, также упал курс национальной валюты. Но не все предприниматели теряли свои деньги. Но в стране по-прежнему проживает больше миллиардеров, чем в Америке, где их насчитывается 584.

Завершилась досрочно и без подписания соглашения встреча президента США и руководителя КНДР. Стороны заявили, что они все-таки надеются на подписание соглашения, а санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются.

Ранее мы писали, почему провалились переговоры Трампа и Ким Чен Ына.

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Тег Нацбанк, курс, КНДР, Трамп, итоги, Керченский пролив, Ким Чен Ын, итоги дня, безвиз

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АВТОР:

Сергей Гусев

Источник:

Сегодня

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