Это нам еще пригодится: перемены из 2019-го, которые повлияют на Киев в новом году

Андреевский спуск, Киев / Фото: Depositphotos

2019-й для Киева и его жителей принес немало новшеств. Так, в наземном транспорте наконец-то заработала Kyiv Smart Card, "уставший" Шулявский мост ушел в историю, уступив место новому, а в метро началось масштабное строительство и ремонт. Между тем, многие из прошлогодних новинок пока не заработали в полную силу, а значит – имеют шансы стать лучше в новом, 2020-м году. Сайт "Сегодня" собрал список таких объектов и инициатив.

Метро на Виноградарь и ремонт на старых станциях

Продолжение зеленой ветки от станции метро "Сырец" в направлении Виноградаря начали строить 19 марта 2019-го года. Более полугода проходили подготовительные работы, а в ноябре строители полностью подготовили площадку для запуска специальной машины, которая будет рыть тоннель.

В 2020-м будут проходить масштабные работы по прокладке метро на Виноградарь, при этом, впервые в Киеве используют технологию вертикальных тоннелей. Уже в 2021-м откроют две новых станции – "Мостицкую" и "Проспект Правды". Также сотрудники метростроя создадут ответвление в сторону станции "Виноградарь".

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Кроме того, в 2019-м провели капитальный ремонт на уже существующей станции метро, преобразив "Святошин". Там привели в порядок переходы, перрон, поменяли устаревшую плитку на стенах и информаторы, а также установили лифт.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, большой ремонт также планируют провести еще на 15 станциях. Следующая на очереди – "Политехнический институт".

"Стеклянный мост" и маршрут для туристов

Новый пешеходно-велосипедный мост, который в народе называют "стеклянным" или "мостом Кличко", построили за рекордный, по киевским меркам, срок. Так, в январе 2019-го на стройплощадках возле Арки Дружбы народов и Владимирской горке можно было увидеть лишь технику и забор, а в первые дни июня он уже принимал гостей.

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Фото: КГГА

Не все в его жизни было гладко: защитное стекло на обзорных площадках несколько раз покрывалось трещинами, также досталось одной из стеклянных "стенок", а тросы деформировались. Сейчас поломки устранили и мост продолжает завоевывать славу одного из самых популярных мест для фотографий в Киеве.

Новая достопримечательность пользуется популярностью у туристов и является частью большого маршрута, который проходит от Крещатика до Львовской площади – через обновленный парк на Владимирской горке, аллею Художников и Пейзажную аллею. Кстати, на последней в 2020 году планируют провести ремонт, обновив освещение и дорожное покрытие. А на Владимирской горке полностью завершить облагораживание одной из старейших зеленых зон города.

Новое питание в школах

Столовые во многих киевских школах пережили "революцию": с сентября 2019-го в городе расширили границы проекта мультипрофильного питания.

Фото: Facebook-страница школы №240

Сейчас возможность выбрать 2-3 меню есть у учеников в Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском, а также в Деснянском, Оболонском и Святошинском районе.

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"Завтрак, где школьники могут выбирать блюда, как на шведском столе, значительно привлекательнее для детей и эффективнее с точки зрения использованных средств. На практике успешно показал результат Печерский район, с которого мы начали этот проект и сейчас уже успешно реализуем почти во всех школах столицы", – рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Напомним, в рамках этого проекта изменили рецептуру блюд по сборнику Евгения Клопотенко. Кулинар разработал новые рецепты для школьных столовых, чем доказал, что готовить вкусно и полезно можно даже за 15 гривен.

Также в школах Киева тестируют модель питания, по которой детям готовят завтраки и обеды из специально заказанных полуфабрикатов. В перспективе, на новый формат питания планируют перевести все столичные госшколы.

Запуск KyivSmartCard

Единая электронная карточка, которой в Киеве можно заплатить за проезд как в метро, так и в коммунальном наземном транспорте, поступила в продажу c 1 февраля 2019 года. Как и тогда, сейчас ее можно пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки, в специальных терминалах, а также в электронных киосках для различных платежей – по номеру, и без комиссии.

Отказаться от талонов и жетонов, оставив для оплаты лишь KyivSmartCard и, временно, зеленую карточку метро, планировали уже с ноября прошлого года. Но учитывая постоянные сбои в системах турникетов, полный переход отложили на 2020 год.

За это время обещают наконец подключить все терминалы, которые будут пополнять карту, ведь пока включенными можно найти лишь единицы. А еще – внедрить в наземном транспорте возможность заплатить одной картой за нескольких человек.

Уход и возвращение Шулявского моста

"Уставший" Шулявский путепровод, который со времен частичного обрушения стал героем соцсетей и городских шуток, наконец разобрали – и построили новый.

Несмотря на то, что старт работ несколько раз откладывали, снести старый и собрать новый мост удалось в обещанные сроки – до конца 2019 года. Открытие выглядело как большой новогодний подарок: запускать движение прибыл мэр в костюме Деда Мороза, и проехался по нему на квадроцикле.

Однако, работы пока не закончены: в 2020 году грядет снос цеха №5 бывшего завода "Большевик", на месте которого построят оставшуюся часть развязки. Так что "большая стройка" все еще продолжается.

Ранее мы писали о том, что в 2019-м город потерял еще несколько старых зданий. Большинство из них ушли под снос официально, с разрешения властей, и вскоре на их месте появятся современные небоскребы. Другие же были снесены незаконно, вопреки судебным запретам. А еще одно пало жертвой "реставраторов".

Также в 2019-м в городе появились немало новых скульптур, которые радуют и горожан, и туристов. А как встречали 2020 год в разніх уголках мира – смотрите в сюжете "Сегодня":

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