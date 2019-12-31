Итоги 2019 года в Киеве: где появились новые скульптуры

Фото: yuliabevzenko.com

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С арт-объектами Киева в 2019 году не все было гладко: вандалы уничтожили "бабушку с кравчучкой" с Русановки, розовые очки с Певческого поля "переселили" с обжитой площадки в кусты, а фонтан "Самсон" выкрасили розовой краской трое молодых людей, которых задержала полиция.

Однако, Самсона все же удалось отмыть, а огромные розовые очки переедут в другую зеленую зону столицы, где снова будут радовать мечтателей и романтиков. Тем временем, многострадальные раскопки уникальной древней улицы времен Киевской Руси, наконец, признали памятником. Так что хорошего было все же больше. Особенно радует, что наша традиция наряжать самый милый памятник Киева – маленьких основателей столицы, – прижилась, и маленькой княжне Лыбедь неизвестные фанаты летом несколько раз дарили яркие платья. А сейчас они одеты в свои костюмчики колядников и теплые ботинки, которые пошила для них киевлянка Валентина Рущак.

Более того, в городе появились немало новых скульптур, которые радуют и горожан, и туристов. Давайте вспомним, какие новые арт-объекты "поселились" в городе в 2019 году!

Проект "Шукай": 12 новых миниатюр

В 2019 году в Киеве продолжилась инициатива по установке бронзовых мини-скульптур, рассказывающих об истории города. За год их стало на 12 больше – и всего 24.

Фото: Юлия Бевзенко

Так, в этом году в Киеве "поселились" царь-балкон, велосипедист и шахматисты, а еще – древнее письмо на иврите, часы, кофе, вертолет и туфелька. И это еще не все! Полюбоваться мини-скульптурами может каждый: на сайте автора проекта Юлии Бевзенко появилась специальная карта, на которой указано место каждой миниатюры.

А в следующем году авторы проекта обещают открытие новых скульптур с историями. Следующую, 25-ю миниатюру, покажут в марте 2020 года.

Единение (Днепровская набережная)

В парке на Днепровской набережной в Киеве в 2019 году появилась огромная скульптура "Единение". Она представляет собой два обнимающихся тела, которые символизируют женское и мужское начало. Вес памятника – около 1000 килограмм, высота – 4,5 метра, ширина – 3,5 метра.

Фото: Информатор

Его авторы – украинские скульпторы Егор и Никита Зигуры. Композиция сварена методом аргоновой сварки из полированных прутов и труб из нержавеющей стали. Территория вокруг скульптуры вымощена плиткой, тут разбито несколько клумб. Установлены необычные лавочки, с которых можно наблюдать закат солнца.

Особенность скульптуры – на закате солнце видно сквозь сердце, которое образовывают две фигуры. Кстати, проект необычной статуи был презентован еще в прошлом году и многие киевляне шутили, что обнимающиеся люди – это братья Кличко.

Памятник Игорю Сикорскому (аэропорт Киев)

Возле аэропорта "Киев" 31 августа, в День авиации Украины, открыли памятник легендарному авиаконструктору Игорю Сикорскому. Бронзовый монумент высотой более семи метров установлен на полусфере в виде земного шара.

В руке молодой авиаконструктор держит первую модель вертолета, которую он сделал и запустил в Киеве. Автор монумента – скульптор Владимир Журавель, – создал специальный механизм, при помощи которого лопасти вертолета будут крутиться от сильного порыва ветра.

Памятник изготавливался почти девять месяцев за счет мецената от аэропорта "Киев". Подписи на граните на английском и украинском языках сделали в виде букв, стилизованных под лопасти вертолета. Теперь у киевлян появилась новая традиция: потрешь ногу Сикорскому — облетишь весь земной шар!

Гривня Всемогущая (проспект Победы, 54/1)

Памятник гривне, первый в Киеве монумент, посвященный украинской национальной валюте "поселился" в столице возле Киевского национального экономического университета в мае 2019 года. Несмотря на "молодость", скульптура уже завоевала статус одной из достопримечательностей столичной Шулявки.

Фото: Андрей Павловский

"Проект Гривня Всемогущая обошелся нам в 300 000 гривен. Меценатами выступили предприниматели, студенты, работники из разных сфер нашей жизни и даже пенсионеры. Нам понадобилось больше года, чтобы воплотить этот проект в жизнь", – рассказал один из инициаторов создания памятника Андрей Павловский.

На создание огромной монеты из латуни и металла ушло больше года. По задумке, гривня символизирует укрепление украинской экономики и расцвет благосостояния жителей нашей страны, позитивных переменах и достатке. По традиции, памятнику уже придумали пару легенд. Студентам перед зачетами и экзаменами советуют дотронуться до гривни — тогда увеличиваются шансы получить высокие баллы (хотя все-таки лучше основательно готовиться). А тем, кто хочет разбогатеть, советуют загадывать желание и делать фото на фоне памятника.

Английский бульдог-рекордсмен (проспект Степана Бандеры, 25а)

В Киеве в районе станции метро "Почайна" появилась огромная скульптура английского бульдога в модной рубашке. 12 октября, представители Национального реестра рекордов Украины зафиксировали рекорд: статую признали самой большой скульптурой собаки в Украине.

Изваяние пса по имени Друг подарили Киеву мастера Иван Длугунович и Олег Годунов. Они уверяют: их бульдог может претендовать на звание самой большой скульптуры, посвященной английскому бульдогу, не только в Украине, но и в мире. Его длина – 8 метров, а высота – около 5 метров.

"Моделью послужил живой пес – английский бульдог, но его владельцы не хотят, чтобы разглашалась его настоящая кличка", – поделился с "Сегодня" скульптор Олег Годунов.

Работа над скульптурой стартовала в начале лета. Все начиналось с маленькой модели пса. После этого было несколько этапов утверждения модели. А в средине лета мастера приступили к изготовлению самого памятника.

"Работали в свободное от основной работы время, а весь процесс изготовления памятника занял около месяца. Это полностью ручная работа. Мы оттачивали каждую деталь бульдога, каждую складочку на мордочке, каждый ноготок на лапах, чтобы сделать нашего Друга как можно реалистичнее", – добавляет Олег Годунов.

На рубашке бульдога можно рассмотреть множество деталей: улыбающиеся смайлики, панду, котика, множество надписей и даже тарелку инопланетян. Сама скульптура весит больше двух тонн, ее выгружали и устанавливали на бетонные подставки при помощи крана. Кстати, с выбором места мастерам помогли друзья, и пес органично смотрится на фоне потока проезжающих мимо автомобилей.

Памятник незрячему человеку (возле метро "Дарница")

В Киеве в декабре установили первый в Украине памятник незрячему человеку. Двухметровый арт-объект из металла – человек с закрытыми глазами и с тростью в руках. Он является собирательным образом без пола и возраста, и как будто идет по тактильной дорожке. Шрифтом Брайля на груди у статуи написано "Смотри сердцем".

Фото со станицы Михаила Новосецкого в Facebook

По словам Михаила Новосецкого, председателя правления Киевской городской организации УТОС, установкой памятника незрячему человеку они хотят привлечь внимание властей к проблеме.

Памятник установлен практически на остановке общественного транспорта, которая окружена многочисленными киосками. Местные жители переживают, чтобы новый арт-объект не испортили вандалы, а торговцы не засыпали мусором.

Кроме того, на Подоле появился памятник певцу Александру Вертинскому в образе печального Пьеро, а на границе сел Святопетровское и Софиевская Борщаговка под Киевом открыли памятник музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину).

Напомним, мода украшать улицы миниатюрными бронзовыми скульптурами покорила весь мир и дошла до Киева. В 2018 году 12 символов столицы поселились в центре города. Также мы писали, что в 2018 году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью.

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