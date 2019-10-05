Какие выгоды принесет Украине Brexit и что думает Трамп о нашей стране: главные выказывания недели

Из первых рук: премьер-министр Украины о том, будет ли правительство повышать налоги

Фото: business-standard.com

Зеленский о Донбассе, Путин об Украине: ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта"Сегодня".

Зеленский: Донбасс – это Украина, и там должен установиться мир

Местные выборы на Донбассе состоятся после обмена пленными с боевиками, а также с доступом кандидатов от украинских политических сил, СМИ и международных наблюдателей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к жителям страны 3 октября, добавив, что всем внутренне перемещенным лицам должна быть предоставлена возможность реализовать свое избирательное право.

"Моя позиция является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев. Мы все понимаем, что Донбасс – это Украина, и там должен установиться мир. Произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований. Мы все понимаем, что на украинско-российской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен произойти обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой", – сказал Зеленский.

Гончарук: Мы не планируем повышать налоги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что правительство не намерено повышать налоги.

"Мы не планируем как правительство повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", – сказал Гончарук в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, государство должно создавать стимулы, чтобы люди не боялись вкладывать средства в свое дело, чтобы потом его развивать.

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Именно это и станет темой будущей встречи в "нормандском формате", резюмировал президент.

Лайонс: Brexit несет верьезные выгоды Украине как экспортеру аграрной продукции

После выхода Великобритании из ЕС у Украины появится больше возможностей наладить аграрный экспорт в Соединенное Королевство. Такое мнение озвучил один из идеологов "жесткого" Brexit экономист Джерард Лайонс в интервью "Европейской правде". Лайонс ранее был назван одним из самых влиятельных аналитиков мировой экономики по версии The Times.

Экономист объяснил, что после Brexit тарифная политика Лондона изменится, а агросектор перестанет быть настолько защищенным от импорта.

"После выхода из состава ЕС должны исчезнуть до 87% существующих тарифов, так как в Соединенном Королевстве нет производителей этих продуктов, а соответственно – некого защищать. <...> Это должно быть очень важным для Украины, которая является экспортером аграрной продукции. ЕС, когда заключает соглашения о торговле, уделяет едва ли не наибольшее внимание аграрному сектору. Этот сектор является наиболее защищенным. Зато Соединенное Королевство будет более открыто, поскольку для него не столь важно защищать собственный аграрный сектор", – считает Лайонс.

Специалист уверен, что Великобритания станет глобальным игроком, "не обремененным ЕС".

"В том числе это должно пойти на пользу украинско-британским торговым отношениям и стать благом для украинского экспорта. Особенно в случае так называемого жесткого Brexit", - считает Лайонс.

Напомним, Великобритания не успевает договориться с ЕС об условиях Brexit до 31 октября – даты, на которую назначен выход королевства из Евросоюза. Премьер-министр Борис Джонсон уверял, что Лондон готов к выходу из ЕС и без соглашения с Брюсселем (т. н. жесткий Brexit). В противовес Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, который не допускает Brexit без сделки и обязывает правительство просить Брюссель о новой отсрочке.

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Трамп: Украина — это стена между Россией и Европой

До президента Владимира Зеленского в Украине была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о блокировке военной помощи Украине.

"Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", — пояснил президент.

Кроме того, добавил он, Украина "расположена гораздо ближе к странам Европы, чем к США", поэтому они и должны в первую очередь оказывать Киеву помощь. "Она (Украина. – Ред.) – как стена между Россией и Европой, как большая, широкая, красивая стена", — сказал Трамп.

Путин впервые правильно произнес "в Украине"

Президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе Валдай несколько раз удивил своими речами. То он перешел к проповеди о близости людей к Господу, а то и вовсе применил правильную синтаксическую форму, говоря об Украине.

Так, в своем разговоре на тему мира на Донбассе и политики Зеленского Владимир Путин четко выразился: "Люди ждут решения этого вопроса в Украине".

То есть вместо общепринятой формы "на Украине", которая вопреки многочисленным упрекам в неправильности, используется в СМИ России и российскими политиками, Путин употребил правильную форму "в Украине". Этот момент можно услышать на видео в хронометраже 0'27" – 0'28".

Напомним, что эту фразу Путин употребил, давая Зеленскому советы, как надо себя вести, с кем договариваться и как выполнять свои обещания

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