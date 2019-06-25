Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский на своем посту уже месяц. За это время он подписал один закон, подал в парламент 16 проектов, дважды съездил в Европу и отменил больше 160 указов предшественников. "Сегодня" вспомнили, чем еще отличился шестой гарант Конституции.

Переезд и проекты

Зеленский стал президентом 20 мая. В тот же день, прямо с трибуны парламента, он заявил о роспуске ВР, назначив выборы на 21 июля. Нардепы попытались оспорить это решение в Конституционном суде, но КСУ встал на сторону президента и признал его указ законным. При этом Зеленский стал первым гарантом за время независимости Украины, который лично пришел в суд. А на днях в его команде собрали 20 главных достижений за первый месяц у руля страны. В списке — возобновление работы "нормандской четверки" и консультационной группы в Минске, презентация стратегии восстановления Донбасса и открытие улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация президента. Ее, к слову, гарант уже переименовал в Офис президента и активно планирует переезд в здание Украинского дома. На прошлой неделе его команда даже рассказала, как обустроят новую локацию.

Зеленский также подал в парламент 16 законопроектов. Среди них — документ об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение и неперсональное голосование в Раде (за кнопкодавство хотят наказывать штрафами до 85 тыс. грн). Наконец, 20 июня Зе подписал первый закон. Теперь работающим украинцам, которые усыновили сироту, должны предоставить оплачиваемый отпуск на 56 календарных дней.

Двойной вояж

Отличился президент и зарубежными поездками. В Брюсселе Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В Париже он пообщался с главой Франции Эммануэлем Макроном, а в Берлине — с канцлером Ангелой Меркель. На встречах обсуждались пленные украинские моряки и выполнения Минских соглашений.

"Эти поездки были позитивны и для внешней политики Украины, и для личного рейтинга. Это видно по реакции западной прессы и по тому, как к нему отнеслись европейские лидеры. Там любят ярких и нестандартных политиков. Думаю, что поездка в США (в АП сообщали о приглашении от Трампа. — Авт.) будет такой же", — говорит эксперт-международник Андрей Бузаров.

Но при этом он не исключает, что из-за неопытности в будущем Зеленскому не удастся избежать ошибок во внешней политике.

Неформат

Но Зеленский все так же остается неформальным политиком. Например, во время своего визита в Мариуполь он пробежал через фонтан, а до этого дважды запускал публичную дискуссию о шаурме. В первый раз он заявил, что Киев у него ассоциируется с запахом лип и ароматом шаурмы у станций метро. Во второй раз он вспомнил блюдо, сняв ролик на заправке и отметив:

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением".

О неформатности говорит и политолог Владимир Фесенко:

"Новый стиль бросается в глаза в первую очередь. Это такая демонстративная непафосность, демократичность и демонстрация простоты. Я бы сказал, антипортретность, даже на официальных встречах — без пиджака и галстука, с закатанными рукавами. Опять же можно вспомнить регулярные видеообращения в соцсетях. Второе, на что я бы обратил внимание, — решительность. Это то, чего всегда не хватает многим нашим политикам и чиновникам".

Минус форма и мигалки

Отдельно стоит упомянуть и 167 указов предыдущих президентов, которые отменил Зеленский. Указы с 1991 по 2001 год носят в основном экономический характер, а большинство остальных — административный. Например, президент отменил указ второго президента Леонида Кучмы 1996 года об обязательном ношении школьной формы. Еще один указ касался использования спецсигналов на служебных авто. Как отметил начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, такое решение уберет правовой вакуум из этого вопроса. Он подчеркнул, что сейчас будет действовать только постановление Кабмина 2017 года:

"И юристы, и адвокаты хорошо поймут, что 3 года преимущества участия в дорожном движении юридически никто не имел, и речь идет не о власть имущих на дорогих автомобилях, а о машинах скорой помощи и патрульной полиции".

Наконец, гарант отменил указ, по которому цена услуг частных нотариусов должна составлять 1% от суммы договора. Как отметила замминистра юстиции Елена Сукманова, теперь стоимость услуги будет определяться исключительно по договоренности сторон.

Кадры: генштаб, СНБО и губернаторы

Не обошел стороной гарант и кадровые вопросы. Например, он уволил главу Генштаба Украины Виктора Муженко и назначил на эту должность генерала Руслана Хомчака. Определился он также с главой пока еще Администрации президента, которым стал его советник по юридическим вопросам Андрей Богдан. Также Зеленский назначил шесть заместителей Богдана. Правда, не обошлось здесь без сложностей — например, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отказалась от должности замглавы АП и решила остаться на своем месте. Наконец, бывшего министра финансов Александра Данилюка он назначил секретарем СНБО. При этом гарант успел уволил губернаторов в 18 областях страны.

Подробнее о достижениях нового президента Украины читайте в статье: Первый месяц работы Зеленского: что сделал президент

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