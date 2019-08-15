Вышел в магазин – арестовали за взятку календариками: что нужно знать о задержании Грымчака

Замминистра задержан то ли за взятку в миллион, то ли за покушение на убийство Татьяны Черновол

Фото: mtot.gov.ua

Поздно вечером в среду, 14 августа, стало известно, что задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника . Сперва Грымчаку инкриминировали мошенничество, а потом – обвинили в покушении на убийство. Все подробности громкого задержания читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

"Стыдно за него"

Как сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, детективы НАБУ совместно с представителями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали Грымчака с помощником на взятке в 480 тыс. долларов. Установлено, что чиновники требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов. По данным ведомства, Гримчака и его помощника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 УК Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

"Указанные лица якобы за осуществление ними влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов. Во время получения части средств в размере 480 тыс. долларов они были задержаны на горячем", – говорится в сообщении.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

Жена задержанного чиновника Юлия Грымчак написала на своей странице в Facebook, что ранее сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели у замминистра обыски.

"Сейчас проходит задержка моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск", – говорится в сообщении.

Позднее информацию о задержании Грымчака подтвердил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Юрия Грымчака. НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений", – заметил Луценко.

"Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ – закон один для всех", – резюмировал глава Генпрокуратуры.

Во время задержания пришлось вызывать "скорую"

Подробности громкого задержания сообщил адвокат Феликс Кашарский.

"По словам жены Грымчака Юлии, чиновника задержали около 21:40, когда он вышел в магазин. Она утверждает, что впервые слышит о взятке, которую инкриминируют ее мужу. Женщина называет уголовное дело политическим заказом. По словам Юлии Грымчак, второй задержанный – ее брат", – говорится в сообщении.

Адвокат рассказал, что сейчас заместитель министра находится "на Борисоглебской" (вероятно, в управлении специальных расследований Генпрокуратуры на улице Борисоглебский в Киеве).

Кроме того, выяснилось, что помощнику Грымчака Игорю Овдиенко стало плохо во время задержания. Ему вызвали "скорую", которая приехала около 21:20. Сначала Овдиенко сидел в своем авто, а около 23 часов сам пошел и лег в машину скорой помощи. Врачи диагностировали у него высокое давление – 230/170. Адвокат Овдиенко добавил, что у его подзащитного сахарный диабет и II группа инвалидности.

Отмечается, что Игоря Овдиенко задержали около 20:00 на проспекте Победы, возле метро "Нивки". Именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли 480 тысяч долларов.

Как пишут СМИ, эти деньги Грымчак потребовал от одного из застройщиков за свои услуги. Якобы задержанный использовал свои связи с руководством другого ведомства – Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. И якобы Грымчак выступал посредником в получении незаконного разрешения на строительство в тех местах, которые представляют собой историческую ценность и охраняются государством.

В Минкульте и МинВОТе "открестились"

Вполне ожидаемо, в МинВОТе "открестились" от задержанного чиновника. Так, пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявила о том, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением ним должностных обязанностей как заместителя министра.

В четверг, 15 августа, возможную причастность к "делу Грымчака" прокомментировали и в Министерстве культуры Украины. Минкульт также опровергает причастность своих сотрудников к возможному незаконному сотрудничеству с замминистра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

В ведомстве отметили, что с 1 января 2019 года, со вступлением в действие изменений в действующее законодательство, Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе в Киеве.

"Следовательно, любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются безосновательными, надуманными и такими, которые не базируются ни на одной из норм права. Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в Киеве", – говорится в заявлении.

В чем двойственность подобных коррупционных скандалов, объяснил в комментарии сайту "Сегодня" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Боюсь, это типичная ситуация для многих украинских чиновников. Просто попадаются единицы. Похоже, СБУ вела слежку. Скорее всего, кто-то, с кем Грымчак и его помощник договаривались, решил "настучать" в СБУ. Почему сейчас это произошло? Потому что сейчас должна была состояться передача денег. Здесь не надо искать черную кошку в темной комнате. Другое дело – могло ли подобное произойти при Порошенко. Ранее, может быть, закрыли бы глаза на информацию о том, что он берет деньги. А сейчас таких сдерживающих факторов нет, поэтому делу Грымчака дали ход. А далее – вопрос техники", – считает политолог.

Но в то же время ситуацию с задержанием Грымчака можно воспринимать двояко: с одной стороны, подобные задержания – позитивное явление в плане борьбы с коррупцией. Другое дело, что крупные коррупционные скандалы не заканчиваются наказанием взяточников.

"Украинцы осуждают элитную коррупцию, поэтому будут приветствовать ситуацию с Грымчаком. И в этом плане это будет работать на руку новой власти. Но здесь есть проблема: население осуждает элитную коррупцию, но вполне терпимо относится к бытовой. Кроме того, я не уверен, что дело Грымчака закончится каким-то результатом. Вы помните о Насирове? Больше года читается обвинение. Можно в книгу рекордов заносить… У нас никого посадить невозможно, потому что тебя взяли за коррупцию, а ты можешь откупиться. Понятно, что это не гарантирует, что тебя потом не посадят. Но потом будешь в судах откупаться. А, как показывает практика, у нас в судах можно "решать" вопросы. Мало задерживать, надо наказывать, чтобы был приговор суда. Пока мы этого не видим", – продолжает эксперт.

Неожиданный поворот в деле

Но уже днем в четверг, 15 августа, адвокатТатьяна Матяшраскрыла новые детали задержания Грымчака. Она озвучила протокол от следователей, который предоставили адвокату после задержания чиновника. Так, по словам Матяш, "взяткой" в полмиллиона долларов оказались не настоящие деньги, а календарики, имитирующие купюры.

"Нет. Денежных средств там не было – у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства. Тех полмиллиона, о которых они рассказывают, не было. Там полмиллиона – это были календарики", – сказала Матяш.

В то же время адвокат отметила, что правоохранители так и не пояснили внятно, за что конкретно задержали Грымчака. Она зачитала протокол, который ей предоставили. Как ни странно, там идет речь не о посредничестве в получении незаконного разрешения на строительство, а упоминаются куда более серьезные обвинения – в покушении на убийство.

"Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев – Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений по заказу по предварительному сговору группой лиц Чорновил Т. М., а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий", – сказала она.

Адвокат не знает, где сейчас находится задержанные Грымчак и его доверенное лицо – их должны были доставить в СИЗО, однако не известно, есть они там или нет.

В НАБУ, между тем, настаивают на том, что задержали Грымчака за две коррупционные схемы. Как выяснили антикоррупционеры, представитель частной компании во время общения с Грымчаком сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти.

"Указанное ООО (общество с ограниченной ответственностью) требовало консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. На это обращение заместитель министра сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долл., используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы повлиять на главу Кассационного гражданского суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда", – рассказали в НАБУ.

Отмечается, что в дальнейшем сумма взятки уменьшилась до 80 тыс. долл. После получения первой части суммы в размере 50 тыс. долл., Грымчак и его "сообщник" распределили средства между собой. Вторая часть в сумме 30 тыс. долларов им была передана 14 августа 2019.

Кроме того, представитель компании сообщил чиновнику о том, что он столкнулся со сложностями согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с законом относятся к памятникам культурного наследия. Но и тут Грымчак, по словам антикоррупционеров, предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долл.

Напомним также, что ранее сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителя одного из департаментов Министерства энергетики и угольной промышленности. Спецоперация по разоблачению противоправной деятельности чиновника проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

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