В Днепре майора полиции задержали за вымогательство

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве старшего оперуполномоченного подразделения криминальной полиции одного из районов Днепра.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, майор полиции требовал 100 тыс. грн от местного жителя. "За указанную сумму чиновник обещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы хранение наркотических веществ. В случае отказа злоумышленник угрожал подбросить наркотики во время обыска жилья", – сказано в сообщении.

Оперативники СБУ совместно с подразделением внутренней безопасности полиции задержали майора полиции на одной из улиц Днепра после получения второй части неправомерной выгоды в размере 45 тыс. грн.

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"Сейчас готовится сообщение полицейскому о подозрении в совершении преступления и ходатайство об избрании меры пресечения", – сказано в сообщении.

Действия полицейского квалифицировали по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины ("Получение неправомерной выгоды").

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.