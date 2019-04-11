Боевики идут на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе

Враг 11 раз обстреливал позиции ВСУ, при этом трижды применив запрещенные вооружения

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

С начала суток оккупанты 11 раз нарушили перемирие на Донбассе, где ранее стало известно о провокациях, которые готовят боевики. При этом враг трижды применил вооружения, запрещенные Минскими соглашения, ранив восьмерых украинских военнослужащих.

В частности, как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, ВСУ попали под обстрел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

из минометов калибра 120 мм – у населенного пункта Новоселовка ;

; из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а потом - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия у села Павлополь ;

; из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, а позже – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – около населенного пункта Лебединское ;

; дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Водяного ;

; дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе Авдеевки ;

; из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Новотроицкое.

Кроме того, оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции Объединенных сил вблизи села Катериновка в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в ООС.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил.

Напомним, что накануне пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате двое украинских военных были ранены.

Кроме того, волонтер Юрий Мысягин сообщил о метком ударе, который украинские военные нанесли из противотанкового ракетного комплекса "Фагот" по вражескому корректировщику.

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