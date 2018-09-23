Боевики продолжают провокации на Донбассе

Сегодня, 22:43

Под прицелом оказались Горловка и Авдеевка


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В воскресенье, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили провокационный обстрел временно оккупированной Горловки.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"23 сентября подконтрольные боевикам СМИ обнародовали информацию о якобы обстрел Вооруженными Силами Украины жилого сектора Горловки, в результате чего были повреждены 12 домов по улицам Нансена и Артиллеристов", – говорится в сообщении.

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По утверждению боевиков, огонь велся якобы по направлению подконтрольного Украины Торецкая (шахта Южная) с общим расходом в 135 боеприпасов. Жертв среди гражданского населения при этом зарегистрировано не было.

По информации украинской стороны, соответствующий провокационный обстрел действительно имел место, но был осуществлен из района бывшего бетонного завода в Горловке из 120-мм миномета с использованием 4-х боеприпасов.

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"Данный факт еще раз подтверждает преступные намерения вооруженных формирований Российской Федерации скомпрометировать Вооруженные Силы Украины, возложив на них ответственность за нарушение режима прекращения огня, несоблюдение Минских договоренностей и ущерба гражданскому населению". – говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что другую провокацию боевики совершили 23 сентября в Авдеевке, обстреляв работников предприятия "Вода Донбасса", которые выполняли аварийно-восстановительные работы по ликвидации повреждений Юго-Донбасского водовода. Обстрел осуществлялся с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Работы были немедленно прекращены, работники эвакуированы. Без подачи воды остаются Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, Павлополь, Селидово и Волноваха.

Ранее мы писали, что на Донбассе боевики в нарушение линии отвода перемещают тяжелое вооружение.

Также на днях сообщалось, что боевики готовятся к "большой войне" и были приведены в боеготовность.
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"Сегодня"

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