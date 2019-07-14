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Боевики заставили пожилого дончанина идти по заминированной местности

14 июля, 21:22

Мужчина шел по заминированной местности с целью выявления системы огневых позиций на опорных пунктах ВСУ

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news.

Вечером в субботу, 13 июля, боевики заставили 70-летнего гражданина Украины, жителя Донецка пройти по заминированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Путем запугивания российскими оккупантами и выполняя их указания, гражданин шел по заминированной местности с целью выявления системы огневых позиций на опорных пунктах ВСУ. 

"Военнослужащие, которые находились в это время на наблюдательном посту, благодаря пристальному наблюдению и опыту, с легкостью смогли различить гражданское лицо от военного, и подпустили к нашим позициям, без риска для его жизни и здоровья", — сообщили в ООС, добавив, что такие действия вооруженных формирований РФ является доказательством несоблюдения боевиками никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что с начала суток 14 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано восемь обстрелов со стороны оккупантов. Боевики вели огонь из запрещенных "Минском" минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На протяжении минувших суток, 13 июля, боевики 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, включая 4 раза из запрещенных "Минском" вооружений – артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Напомним, что 12 июля боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, при этом 1 военнослужащий получил ранения и 1 – боевое травмирование.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о ситуации, в которой оказались переселенцы, живущие в модульном городке в Харькове.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, дончанин, минное поле

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Сегодня

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