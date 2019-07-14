Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Оккупанты с самого утра нарушили режим тишины на Донбассе

14 июля, 07:30

Несмотря на ранний час, позиции ВСУ уже были атакованы под Крымским, Зайцево и дважды около Широкино

Фото: AFP

За минувшие сутки, 13 июля, боевики 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, включая 4 раза из запрещенных "Минском" вооружений – артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, бойцы ВСУ попали под обстрел в районе населенных пунктов Широкино, Новотроицкого, Песков, Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного (четыре раза), Опытное, Новотроицкого, Новоалександровки, Новолуганского и дважды – около Зайцево.

В результате нарушения режима тишины были ранены два украинских военнослужащих. Также, по данным разведки, в ходе ответного огня получил ранения, один оккупант.

С начала текущих суток враг уже четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: под Крымским, Зайцево и дважды около Широкино.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – констатируют в ООС.

Напомним, что 12 июля боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, при этом 1 военнослужащий получил ранения и 1 – боевое травмирование.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о ситуации, в которой оказались переселенцы, живущие в модульном городке в Харькове.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевые действия, война на донбассе, боевики Донбасса

Вы сейчас просматриваете новость " Оккупанты с самого утра нарушили режим тишины на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артиллерия и танки: на Донбассе зафиксированы десятки единиц техники боевиков

11 июля, 12:02

Россия и поддерживаемые ею боевики демонстративно нарушают международные договоренности по урегулированию конфликта, отмечают в ООС

Россия скрыто завезла на Донбасс более 600 тонн боеприпасов

Сегодня, 06:00

Агрессор продолжает снабжать боевиков ракетами и снарядами для атак по позициям ВСУ

На Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ из противотанковой ракеты: погиб военнослужащий

10 июля, 18:57

Еще один боец ВСУ получил ранения

В МинВОТ заявили о невозможности выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий

11 июля, 01:24

Ежемесячно сотни тысяч людей пересекают блокпосты на Донбассе, чтобы получить украинскую пенсию

Боевики на Донбассе обстреляли съемочную группу "Сегодня"

9 июля, 21:22

Боевики заметили передвижения на входе в село и открыли огонь со стороны Горловки

На Донбассе боевики обстреляли Бахмутский аграрный союз

11 июля, 22:55

На сельскохозяйственном поле военные увидели две огромные воронки

Украинцев ошарашили, назван город, который «заменит» Киев

Андрей Шевченко: «Нам будет не хватать Ярмоленко и Марлоса»

Все же беременна? Дизайнер подтвердила положение Ксении Собчак

В Японии футболист забил супергол от углового флажка (видео)

Громкое поражение Джошуа обернулось для него неожиданностью

Артем Милевский: «Лавочка открылась»

Найдено тело швейцарской футболистки, пропавшей на озере Комо

Валуев напомнил о страшном недуге. Он продолжает жить

В худи и без макияжа: как Алла Пугачева выглядит после праздников

"Реал" согласовал шестой летний трансфер

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 красавиц российского кино

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

Вчера, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Дмитрий Гордон: "Я хочу жить в красивой и счастливой Украине"

Вчера, 07:00

Известный журналист и шоумен — о том, почему не идет в политику, однако возглавил штаб одной из партий, тайне отравления Ющенко, предложении взятки в 100 тысяч долларов и о том, почему почувствовал себя свободным, покинув Киевраду

Избирательный Кодекс утвержден: кто остался в выигрыше

12 июля, 07:38

Выборы станут дороже для кандидатов. А общественным активистам попасть в парламент будет труднее

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней гандболистки

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой

Анита Луценко показала простое упражнение для стройных ног
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь