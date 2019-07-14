Оккупанты с самого утра нарушили режим тишины на Донбассе

Несмотря на ранний час, позиции ВСУ уже были атакованы под Крымским, Зайцево и дважды около Широкино

Фото: AFP

За минувшие сутки, 13 июля, боевики 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, включая 4 раза из запрещенных "Минском" вооружений – артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, бойцы ВСУ попали под обстрел в районе населенных пунктов Широкино, Новотроицкого, Песков, Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного (четыре раза), Опытное, Новотроицкого, Новоалександровки, Новолуганского и дважды – около Зайцево.

В результате нарушения режима тишины были ранены два украинских военнослужащих. Также, по данным разведки, в ходе ответного огня получил ранения, один оккупант.

С начала текущих суток враг уже четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: под Крымским, Зайцево и дважды около Широкино.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – констатируют в ООС.

Напомним, что 12 июля боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, при этом 1 военнослужащий получил ранения и 1 – боевое травмирование.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о ситуации, в которой оказались переселенцы, живущие в модульном городке в Харькове.

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