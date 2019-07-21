Бойцы ВСУ подорвались на Донбассе: есть погибшие и раненые
Неизвестное устройство взорвалось, когда военные выдвигались на наблюдательный пост под Счастьем
Недавно в 24-ой отдельной механизированной бригаде имени короля Данила сообщили о бойцах, ставших жертвами вражеского снайпера, в сегодня утром в результате прогремевшего на Донбассе взрыва погибли два украинских военнослужащих и еще двое были ранены.
Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, инцидент случился 8:25 часов утра, когда военные выдвигались на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье.
Отмечается, что приведенное в действие неизвестное взрывное устройство было установлено диверсионно-разведывательной группой оккупантов.
"В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва. Также, в результате взрыва двое военнослужащих получили ранения", – отметили в ООС.
Потерпевших в удовлетворительном состоянии эвакуировали в городскую больницу Счастья.
Командование Объединенных сил выразило родным и близким погибших соболезнования.
Напомним, что за прошлые сутки, 20 июля, на Донбассе боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. В результате два украинских бойца получили ранения.
Помимо того, как мы уже писали, Россия перебросила на оккупированный Донбасс профессиональных снайперов.
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