"Человек становится куском мяса": боевики на Донбассе начали использовать новый вид боеприпасов

Противник не прекращает обстрелов украинских позиций

В штабе Операции объединенных сил сообщают, что противник не прекращает обстрелов украинских позиций. Кроме того, военные утверждают, что против них начали использовать новый вид боеприпасов. "Сегодня" с "выясняли, чем они опасны.

Военные рассказывают: накануне вечером услышали выстрелы из гранатомета. Когда утром осмотрели территорию, наткнулись на вражеские боеприпасы объемного взрыва.

"Человек или живой организм, который оказывается в радиусе поражения, становится, как кусок мяса, обваренный. Производится данный боеприпас, именно точно такой же формы, только в трех странах: Россия, Иран и Армения. Так как с Арменией и Ираном мы не граничит, можно сделать вывод откуда он попал", - говорят военные.

На этом участке фронта огонь не стихает ни днем, ни ночью. А калибр вражеского оружия все растет. Чем ближе вечер – тем сильнее обстрелы.

Здесь в Приазовье пасхальное перемирие работает в одностороннем порядке. Если украинские военные соблюдают тишину, то боевики своих обстрелов не прекращают.

"Работают с РПГ, работают из минометов, АГС бывает, крупнокалиберные тоже. Мы на провокации стараемся не поддаваться, но когда нам припекает, даем отпор им тоже", – говорят бойцы.

Даже когда вражеское оружие молчит – армейцы не теряют бдительности. Говорят, расслабляться нельзя. Поэтому и Пасху на передовой будут отмечать довольно скромно.

"Скушаем пасочки, разговеемся. Ну и будем бдить. Есть удачные моменты времени, когда противник думает, что мы отдыхаем, или же думает, что мы пьем. А мы будем ждать", – заверяют армейцы.

Как сообщалось, миссия СММ ОБСЕ потеряла третий за полгода беспилотник на Донбассе.

Напомним, противник не только активно готовит свои войска к боевому применению, но и активизировал разведку на передовой – увеличилось количество разведывательных групп. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Однако не все так гладко у врага. Российские кураторы выделяют средства боевикам на восстановление оборонительных укреплений после зимы, а деньги идут не туда куда надо. В итоге Россия взялась за боевиков на Донбассе и расследует хищения денег.

Кроме того, как стало известно на днях, на Донбассе отравились более 20 военных РФ. Причиной этому стало загрязнение питьевой воды после того, как оккупанты решили сэкономить на Донбассе.

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