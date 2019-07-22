Гибель украинских десантников на Донбассе: появились фото и имена героев
Погибшие служили в 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригаде
В Вооруженных силах Украины сообщили имена военнослужащих, погибших в результате взрыва неизвестного устройства на Донбассе 21 июля.
Ими оказались бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригада Никита Скитченко и Семен Румигин..
"Командование и личный состав воинской части приносит соболезнования родным и близким погибших. Вечная память героям", – говорится на странице бригады в Facebook.
Напомним, что взрыв прогремел когда военные выдвигались на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье в Луганской области. Кроме двух погибших бойцов, еще двое были ранены. Врывное устройство было установлено диверсионно-разведывательной группой оккупантов.
Позже президент Владимир Зеленский и полковник ВСУ Дмитрий Гуцуляк подтвердили, что, несмотря на трагедию, перемирие с боевиками и "режим тишины" на .Донбассе сохраняются.
Мы также писали, что 20 июля на Донбассе боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. В результате два украинских бойца получили ранения.
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