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На Донбассе при боестолкновении с боевиками пропал украинский военнослужащий

5 мая, 23:28

В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации

На днях возле села Николаевка Донецкой области в ходе боя с боевиками исчез украинский военнослужащий.

Об этом сообщает в воскресенье 35 отдельная бригада морской пехоты, без указания точной даты события.

"Сегодня стало известно, что тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории. В настоящее время мы принимаем все меры по идентификации погибшего человека и, в случае подтверждения информации, возвращению тела нашего собрата", - говорится в сообщении.

В бригаде рассказали, что под прикрытием тумана, с целью получения более выгодного для себя положения, противник пытался незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив украинских позиций вблизи села Николаевка.

"Наши собратья, которые в это время несли боевое дежурство на наблюдательном посту, вовремя заметили перемещение противника и открыли по врагу огонь, заставив его к отступлению", - говорится в сообщении.

В это время на помощь морпехам подошла резервная группа, которая начала преследовать врага.

Отмечается, что для прикрытия отступающих диверсантов, противник начал обстрел украинской группы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ходе боя один из украинских воинов исчез.

В бригаде рассказали, что в районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. Командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям относительно установления режима прекращения огня на этом участке, однако враг продолжал обстрелы.

Между тем, после вчерашнего дня, когда украинские военнослужащие 16 раз попали под обстрелы на Донбассе, ситуация стала немного спокойнее – начиная с полуночи и до 18:00 пророссийские боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Напомним, что 3 мая боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. За такие действия боевики получили смертельную "ответку".


Кроме того, как мы уже писали офицер ВСУ Анатолий Штефан озвучил потери боевиков за апрель. По его словам, 90 оккупантов были уничтожены на поле боя и еще 130 из них получили ранения.

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Тег Донбасс, бой, ВСУ, боевики, военный

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