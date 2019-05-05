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Оккупанты открыли огонь по ВСУ на Донбассе, но получили жесткий ответ

5 мая, 18:46

Ни одно нарушение тишины со стороны боевиков за сегодняшний день не осталось без ответа

Фото: AFP

После вчерашнего дня, когда украинские военнослужащие 16 раз попали под обстрелы на Донбассе, ситуация стала немного спокойнее – начиная с полуночи и до 18:00 пророссийские боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ.

В частности, позиции ВСУ попали под обстрелы в районе поселка городского типа Талаковка, села Павлополь, а также у населенных пунктов Лебединское, Новоалександровка и Крымское.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – уточнили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

Как отмечается, потерь среди военнослужащих за сегодняшний день не было, а каждое нарушение тишины не осталось без ответа. В связи с этим потери противника уточняются.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – резюмировали в ООС.

Напомним, что 3 мая боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. За такие действия боевики получили смертельную "ответку".


Кроме того, как мы уже писали офицер ВСУ Анатолий Штефан озвучил потери боевиков за апрель. По его словам, 90 оккупантов были уничтожены на поле боя и еще 130 из них получили ранения.

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Тег Донбасс, обстрелы, война на донбассе, боевики Донбасса

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