Перемирие сорвано: боевики обстреляли Авдеевку из минометов

Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности относительно полного прекращения огня: с начала суток зафиксирован один обстрел. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В частности, на донецком направлении из 120 мм минометов НВФ обстреляли населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации, разрушены два дачных дома и сарай", – сообщили в штабе.

Также отмечено, что на луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Сейчас ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками.

Накануне сообщалось, что антитеррористическая операция продлится до восстановления государственных границ Украины. Об этом заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

За прошлые сутки, 22 марта, сутки ни разу не было нарушено перемирие на Донбассе, оружие боевиков молчало. В то же время командование боевиков заставляет сдавать их паспорта и другие документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщает штаб АТО.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали у боевиков на Донбассе танковое пополнение. Мониторинговая миссия также констатировала нарушение перемирия и отмечают, что пророссийские силы подтягивают тяжелое вооружение. Наблюдатели подсчитали количество гаубиц, "Градов" и противотанковых пушек у боевиков. Кроме того, в ОБСЕ отметили, что как минимум четыре раза вооруженные боевики не позволили им провести свою работу.