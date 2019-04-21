Проблемный избирательный участок на Донбассе начал работу
Глава ЦИК объяснила, это связано с тем, что участок находится на линии разграничения
Избирательный участок в Лебединское Волновахского района Донецкой области начал свою работу после 16 часов. Об этом сообщило МВД Украины. Это был единственный участок в Украине, который не открылся с утра.
"УИК №140379, размещенная в с.Лебединское Волновахского района, в 16.15 начала свою работу, количество избирателей 188, получено бюллетеней 208", – сообщает МВД Украины.
Также об этом написала глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.
"Благодаря слаженной, а главное – оперативной работе ЦИК и военно-гражданской администрации Донецкой области, а также при поддержке Национальной полиции удалось сформировать состав участковой комиссии. По состоянию на 16:00 она открыта, и желающие из числа 192 граждан Украины, которые включены в избирательный список, могут прийти и проголосовать", – написала глава на странице в Facebook.
Также она написала, почему участок не начал работу.
"Причин этому несколько. Но всё же основная – участок находится вплотную к линии разграничения", – указала глава ЦИК.
Полиция открыла в связи с этим уголовное производство по ст.157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии или деятельности официального наблюдателя).
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Недавно с избирательного участка в Волновахе Донецкой области после анонимного сообщения о минировании эвакуировали избирателей и членов избирательной комиссии.
Также мы сообщали, что в столице проголосуют более 55 тысяч людей, изменивших место голосованияперед вторым туром выборов.
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