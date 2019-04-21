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Проблемный избирательный участок на Донбассе начал работу

Сегодня, 17:28

Глава ЦИК объяснила, это связано с тем, что участок находится на линии разграничения

Фото: AFP

Избирательный участок в Лебединское Волновахского района Донецкой области начал свою работу после 16 часов. Об этом сообщило МВД Украины. Это был единственный участок в Украине, который не открылся с утра.

"УИК №140379, размещенная в с.Лебединское Волновахского района, в 16.15 начала свою работу, количество избирателей 188, получено бюллетеней 208", – сообщает МВД Украины.

Также об этом написала глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

"Благодаря слаженной, а главное – оперативной работе ЦИК и военно-гражданской администрации Донецкой области, а также при поддержке Национальной полиции удалось сформировать состав участковой комиссии. По состоянию на 16:00 она открыта, и желающие из числа 192 граждан Украины, которые включены в избирательный список, могут прийти и проголосовать", – написала глава на странице в Facebook.

Также она написала, почему участок не начал работу.

"Причин этому несколько. Но всё же основная – участок находится вплотную к линии разграничения", – указала глава ЦИК.

Полиция открыла в связи с этим уголовное производство по ст.157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии или деятельности официального наблюдателя).


Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения. Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Недавно с избирательного участка в Волновахе Донецкой области после анонимного сообщения о минировании эвакуировали избирателей и членов избирательной комиссии.

Также мы сообщали, что в столице проголосуют более 55 тысяч людей, изменивших место голосованияперед вторым туром выборов.


Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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Тег выборы, ЦИК, участок, голосования, избирательный участок

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Сегодня

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