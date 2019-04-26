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В МИД Великобритании прокомментировали путинский указ о российских паспортах на Донбассе

Сегодня, 04:15

Лондон продолжит сотрудничать с международными партнерами в решении гумманитарной ситуации на Востоке Украины.

Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Великобритании осудило решение президента РФ Владимира Путина подписать указ о выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса по упрощенной процедуре.

Об этом говорится в заявлении представителя ведомства, – пишет Укринформ.

Этот шаг Кремля вписывается в российское поведение, которое имеет целью угрожать безопасности Украины и подрывать ее территориальную целостность. Москва должна сосредоточить усилия на выполнении Минских договоренностей вместо создания новых препятствий на пути реинтеграции этих территорий в Украину.

"Российские чиновники пытаются оправдать это решение (о паспортах — ред.) приводя гуманитарные причины. Однако, эти общины, которые они (россияне — ред.) якобы поддерживают, страдают от последствий конфликта, начатого и разгоряченного Россией и ее прокси-группами. Вместо того чтобы создавать дальнейшие препятствия реинтеграции этих общин в Украину, Россия должна сфокусировать свое внимание на выполнении Минских договоренностей, включая обязательства по обеспечению доступа, доставки, хранения и выдачи гуманитарной помощи", – говорится в заявлении.

Лондон продолжит сотрудничать с его международными партнерами в решении гуманитарной ситуации на Востоке Украины.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег Путин, Донбасс, указ, Украина, РФ, паспорт, МИД Великобритатании

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Источник:

Укринформ

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