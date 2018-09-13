В Торецке нашли гранатомет и тысячу патронов

Сегодня, 01:23

Полицейские установили, что владельцем боеприпасов является 27-летний местный житель.


Нацполиция Украины

Нацполиция Украины

Нацполиция Украины

Нацполиция Украины

Сотрудники полиции обнаружили в Торецке тайник с оружием и боерипасами. Его обустроил местный житель, воюющий за сепаратистов.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в среду, 12 сентября.

Отмечается, что силовики получили оперативную информацию о спрятанном на территории неработающего предприятия схроне оружия. Выехав по указанному адресу, в заброшенном здании они обнаружили и изъяли ручной противотанковый гранатомет и более тысячи патронов.

Полицейские установили, что владельцем боеприпасов является 27-летний местный житель. Еще в 2014 году при захвате города он присоединился к сепаратистам. С оружием в руках он нес службу на блокпосту и патрулировал улицы.

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После освобождения Торецка, мужчина сбежал на неподконтрольную территорию Донбасса.

"Сейчас он продолжает воевать против украинских войск и находится в розыске за причастность к незаконным вооруженным формированиям. Ему инкриминируется ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

По факту обнаружения арсенала дополнительно открыто уголовное производство по статье онезаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова. Военное снаряжение хранилось в гараже, принадлежащем отцу мужчины, воюющего в рядах боевиков так называемой "ДНР".

А в одном из гаражей Днепра полицейские нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в помещении стоял внедорожник, который числился в угоне.
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"Сегодня"

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