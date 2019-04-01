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Дело Зайцевой и Дронова рассмотрит новый судья

Сегодня, 16:40

Определена коллегия судей Харьковского апелляционного суда, которая будет рассматривать дело

Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Елена Зайцева и Геннадий Дронов.
Дело Зайцевой и Дронова рассмотрит новый судья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/53d/61c/5c953d61c0a64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/53d/61c/5c953d61c0a64.jpg Харьков Определена коллегия судей Харьковского апелляционного суда, которая будет рассматривать дело

В производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту ДТП 18 октября 2017 на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в Харькове. Об этом сообщает "Судова влада України".

Сообщается, что протоколом автоматического распределения судебных дел определена коллегия судей Харьковского апелляционного суда, которая будет рассматривать дело. Председательствующий по делу – судья Владимир Протасов, судьи Елена Грошева и Виктория Яковлева.

Напомним, вердикт суда по делу о ДТП на Сумской был вынесен 26 февраля. Оба подсудимых – Геннадий Дронов и Елена Зайцева – получили по 10 лет лишения свободы, это максимальное наказание, предусмотренное за совершение ДТП.


Позже стало известно, что 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей.

Также мы писали, что Елена Зайцева, осужденная по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором шесть человек погибли и еще шестеро получили ранения, решила обжаловать вынесенный ей приговор. Соответствующую жалобу на решение Киевского райсуда от имени Зайцевой подала адвокат Юлия Плетнева. 

Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.  Вторым  фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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Тег суд, зайцева, дронов

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