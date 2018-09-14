Масштабное ДТП в Харькове: журналист раскрыла скандальные новости по Зайцевой

Защиту Елены Зайцевой, участницы страшной аварии в центре Харькове, где погибли шесть человек, будут вести три адвоката. Об этом сообщила Татьяна Доцяк в своем Facebook.

"Когда у тебя обвинение в ДТП с шестью погибшими и шестью пострадавшими, шесть нарушений правил дорожного движения за полтора года, употребление "характеризующих личность опиатов", а твой адвокат считает, что тебе можно позавидовать. А именно – сделанным в СИЗО бровям и возможности нанять троих адвокатов", – написала она.

При этом журналист обратила внимание на то, что у Зайцевой, которая "признала вину, сотрудничала со следствием и заявляла о готовности понести справедливое наказание, со вторника не два, а три адвоката".

"Для информации, работа одного защитника в подобных делах стоит от 2 до 5 тысяч долларов за период следствия, и столько же за период суда первой инстанции. Напомню, что здоровье пострадавших и жизни погибших Зайцевы оценили в 50 тыс грн, так как "больше нет", – отметила журналист.

Напомним, ранее харьковчан возмутило то, что Зайцеву видели за пределами СИЗО на территории Центральной клинической больницы №5, а в целом она покидала пределы учреждения 29 раз.

Как известно, 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

По мнению следствия, оба водителя ехали на запрещающий сигнал светофора. Как видно на записи, Зайцева ехала со стороны мэрии на большой скорости, когда ей в бок врезался "немец".

Ранее мы писали о том, что адвокат Зайцевой потребовал освободить ее из СИЗО по состоянию здоровья.