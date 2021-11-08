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У 16-летнего мажора из Харькова не могут взять анализы: причем тут COVID-сертификат

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
8 ноября, 17:15
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Сдавать анализ крови парень должен пока только при родителях, но они не могут приехать
Первый раз парень отказался сдавать кровь на анализ / Коллаж "Сегодня"
Первый раз парень отказался сдавать кровь на анализ / Коллаж "Сегодня"

У 16-летнего мажора Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, принудительно должны были взять кровь для экспертиз. Но пока непонятно, смогут ли следователи сделать это.

Об этом пишет сайт KHARKIV Today.

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В Харькове 16-летний Николай Харьковский отказался сдавать анализ крови. Тогда полиция обратилась в суд, чтобы принудительно отобрать образцы крови у подозреваемого в смертельном ДТП.

Суд удовлетворил эту просьбу. Но пока непонятно, смогут ли следователи сделать это.

По закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей. Но мать Николая пока боится возвращаться в Украину, говорит адвокат подозреваемого Инна Данилова.

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"Изменились условия посещения СИЗО. Сложность в чем — папа не вакцинирован. Решение-то приняли, но как это будет делаться, я, честно говоря, особо не представляю. А без папы мы не проведем следственное действие. Мама не приехала, мама боится приезжать. Она звонит, но боится приезжать. Говорит, что все из-за угроз, которые ей поступают. Человек просто в шоке", — сказала Инна Данилова.

Недавнее смертельное ДТП в Харькове

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