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Смертельное ДТП в Харькове: у 16-летнего подозреваемого возьмут кровь для экспертизы

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
5 ноября, 23:00
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Ранее Николай Харьковский отказался сдавать кровь для анализа
Полиция обратилась в суд и попросила разрешение, принудительно взять кровь у подозреваемого в ДТП/Коллаж: Сегодня
Полиция обратилась в суд и попросила разрешение, принудительно взять кровь у подозреваемого в ДТП/Коллаж: Сегодня

У 16-летнего "мажора" Николая Харьковского, который недавно устроил смертельное ДТП в Харькове, принудительно отберут кровь для экспертиз.

Об этом сообщил адвокат, представляющий интересы семьи погибшего мужчины Маси Найем.

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Обращение полиции

Полиция обратилась в суд, чтобы принудительно отобрать образцы крови у подозреваемого в смертельном ДТП. Суд удовлетворил эту просьбу.

"Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначены", — сообщил Маси Найем.

Ранее Николай Харьковский отказался от анализа

В Харькове 16-летний Николай Харьковский отказался сдавать анализ крови. Тогда еще один адвокат дочери 58-летнего погибшего в аварии Игоря Носова Игорь Черняк объяснял, что этот анализ важен для следствия.

"Именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ (наркотических — Ред.), прямо влияющие на квалификацию преступления. Иными словами, проведенный анализ мочи исключает многое, но далеко не все", — отметил адвокат.

Недавнее смертельное ДТП в Харькове

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