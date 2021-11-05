Смертельное ДТП в Харькове: у 16-летнего подозреваемого возьмут кровь для экспертизы

У 16-летнего "мажора" Николая Харьковского, который недавно устроил смертельное ДТП в Харькове, принудительно отберут кровь для экспертиз.
Об этом сообщил адвокат, представляющий интересы семьи погибшего мужчины Маси Найем.
Обращение полиции
Полиция обратилась в суд, чтобы принудительно отобрать образцы крови у подозреваемого в смертельном ДТП. Суд удовлетворил эту просьбу.
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"Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначены", — сообщил Маси Найем.
Ранее Николай Харьковский отказался от анализа
В Харькове 16-летний Николай Харьковский отказался сдавать анализ крови. Тогда еще один адвокат дочери 58-летнего погибшего в аварии Игоря Носова Игорь Черняк объяснял, что этот анализ важен для следствия.
"Именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ (наркотических — Ред.), прямо влияющие на квалификацию преступления. Иными словами, проведенный анализ мочи исключает многое, но далеко не все", — отметил адвокат.
Недавнее смертельное ДТП в Харькове
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
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