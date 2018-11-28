Командир захваченного "Бердянска" отказался свидетельствовать для ФСБ

Сегодня, 02:37

На моряков оказывают психологическое давление для дачи ложных показаний

фото Думская
фото Думская

Командир малого бронированного артиллерийского катера ВМСУ "Бердянск" старший лейтенант Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы сотрудников ФСБ РФ и "сознаться" на видео в не совершенных им "преступлениях".

Об этом сообщает "Думская"

Издание получило эту информацию от правозащитников, занимающихся правовой поддержкой захваченных Россией украинских моряков в оккупированном Крыму.

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Напомним, накануне подконтрольный РФ Киевский райсуд оккупированного Симферополя провел судебные заседания по избранию меры пресечения для захваченных ФСБ украинских моряков. Арестованы 12 человек.

Позже подконтрольный российским оккупантам Керченский городской суд арестовал на два месяца еще троих украинских моряков, которые были ранены в ходе нападения ФСБ на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе.

Ранее мы писали, что оккупанты в Крыму начали арестовывать захваченных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

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Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
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