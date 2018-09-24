Жители города-призрака Армянска жалуются на разгул мародерства
Эвакуированные жители не знают, что делать с недвижимостью – в городе массово орудуют грабители
Жители Армянска в оккупированном Россией Крыму, в котором из-за выбросов химвещества в прошлом месяце вводили режим чрезвычайной ситуации, жалуются на мародерство в городе.
О многократных случаях грабежей квартир рассказывают в соцсетях.
"Что делать с недвижимостью? Зачем нас держат отдельно от семьи? Спасибо огромное за организацию всего, конечно, что нас вывезли и предоставили нам всё необходимое. Честь и хвала этим людям, но родители, мужья дышат этой гадостью. Наша жизнь одна, извините. Квартиры нельзя оставить, т.к. идет полный грабеж", – пишет местная жительница.
По словам жителей Армянска, их жилье "обнесли" во время эвакуации из загрязненного города.
В то же время на камеру признаваться в том, что они стали жертвами ограбления, пострадавшие отказываются.
Как сообщалось ранее, причины отравления остаются неизвестными, поскольку бывшая заведующая производством на "Крымском титане", который обвиняют в случившемся, заявила, что на заводе не было хлористого ангидрида.
Напомним, что из-за эвакуации местных жителей Армянск стал похож на город-призрак.
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