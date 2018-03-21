На Закарпатье запретили балаклавы и шлемы

Сегодня, 14:55

Запрет на маскировку лица касается только участников массовых акций

Лицо в маске может иметь пугающий вид. Фото: crankshop.com.ua
Лицо в маске может иметь пугающий вид. Фото: crankshop.com.ua

Глава ОГА Закарпатья Геннадий Москаль подписал распоряжение "О запрете ношения балаклав во время проведения массовых акций на территории Закарпатской области".

"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут лица от других украинцев, прикрываясь, при этом, патриотическими лозунгами. Для настоящих патриотов смысла прятать лицо, это делают воры или хулиганы", – комментирует распоряжение Москаль.

Документ также  рекомендует правоохранителям не допускать участия в массовых акциях людей, использующих какие-либо средства маскировки лица, в том числе,  маски и шлемы. А тех, кто не придерживается запрета – сразу идентифицировать, с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.

Ранее губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, из-за аномальной жары, распорядился сократить  длительность рабочего дня на один час.

Также  сообщалось, что для жителей Закарпатья первого ноября устроили  выходной день, чтобы местные могли спокойно посетить могилы родных и близких в разных районах области или других регионах Украины. Соответствующее распоряжение подписал  Геннадий Москаль.

А на заседании облсовета Геннадий Москаль резко ответил на обвинения и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены должным образом.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман призвал Москаля публично извиниться, однако Москаль заявил, что первой должна просить прощения Супрун.
Закарпатье, Москаль, маскировка, балаклавы

Вы сейчас просматриваете новость "На Закарпатье запретили балаклавы и шлемы ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Потерявшихся искали 10 часов. Фото: ГСЧС

На Закарпатье заблудились трое туристов: у одного не выдержало сердце

Вчера, 11:54

Поиски погибшего в горах жителя Ужгорода продолжаются  

Запад

На месте преступления. Фото: Нацполиция

На Закарпатье подросток зарезал товарища

15 Марта, 19:47

Уголовная ответственность за совершение преступления такой тяжести наступает с 14 лет
Загрузка...

Запад

Боец ГСЧС воровал, употреблял и продавал наркотики на Закарпатье

15 Марта, 18:46

Спасателю грозит тюремный срок  от четырех до восьми лет

Запад

На въезде в Закарпатье остановили вооруженных "туристов"

15 Марта, 18:04

У задержанных обнаружили ножи, наркотики и другие запрещенные предметы  

Запад

На месте происшествия. Фото: Нацполиция

В Ужгороде ночью прогремел взрыв

15 Марта, 16:06

На момент взрыва в доме находился хозяин, его жена и ребенок

Запад

Нападение на погрнаичников не удалось. Фото: ГПСУ

На Буковине произошла стычка между пограничниками и сигаретными "пиратами"

14 Марта, 14:49

Неизвестные на автомобилях пыталась освободить контрабандистов, занимавшихся  доставкой сигарет в Румынию

Запад

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На Закарпатье автомобиль c огромной высоты слетел в реку

13 Марта, 14:50

Водитель чудом выжил и добрался до берега  

Запад

На трассу в Закарпатской области с гор обрушился селевой поток и глыбы камней

12 Марта, 10:36

Дорога заблокирована примерно на 10 метров
Загрузка...