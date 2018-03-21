На Закарпатье запретили балаклавы и шлемы

Глава ОГА Закарпатья Геннадий Москаль подписал распоряжение "О запрете ношения балаклав во время проведения массовых акций на территории Закарпатской области".

"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут лица от других украинцев, прикрываясь, при этом, патриотическими лозунгами. Для настоящих патриотов смысла прятать лицо, это делают воры или хулиганы", – комментирует распоряжение Москаль.

Документ также рекомендует правоохранителям не допускать участия в массовых акциях людей, использующих какие-либо средства маскировки лица, в том числе, маски и шлемы. А тех, кто не придерживается запрета – сразу идентифицировать, с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.

Ранее губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, из-за аномальной жары, распорядился сократить длительность рабочего дня на один час.

Также сообщалось, что для жителей Закарпатья первого ноября устроили выходной день, чтобы местные могли спокойно посетить могилы родных и близких в разных районах области или других регионах Украины. Соответствующее распоряжение подписал Геннадий Москаль.

А на заседании облсовета Геннадий Москаль резко ответил на обвинения и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены должным образом.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман призвал Москаля публично извиниться, однако Москаль заявил, что первой должна просить прощения Супрун.