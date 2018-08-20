Пистолет и квартира: во Львове наградили раненого полицейского

Капитан полиции получил ножевое ранение во время задержания уличных "художников"

Во Львове глава Нацполиции Сергей Князев наградил полицейского, раненого 17 августа во время задержания злоумышленников.

"Я понимаю, насколько это сложная и важная работа. Война с криминалом идет гораздо дольше и по-другому воспринимается обществом. Хочу поблагодарить ваших родителей. Национальная полиция гордится вами", – подчеркнул глава ведомства.

Ведомственным поощрительным отличием МВД "Огнестрельное оружие" награжден старший оперуполномоченный Галицкого отдела полиции Львовской области, капитан полиции Владимир Костомаха, который получил ранение и сейчас находится в больнице.

Кроме того, руководство Нацполиции приняло решение о выделении Владимиру служебного жилья.

Полицейский несет службу с 2011 года. Трижды бывал на востоке страны в составе сводных отрядов. Впервые – весной 2014 года возле Славянска, также нес службу в районе Мариуполя. Является участником боевых действий.

Знаки отличия МВД также получили еще двое львовских полицейских, участвовавших в задержании правонарушителей.

Напомним, недавно во Львове во время отработки Галицкого района оперативники заметили двух человек, которые аэрозольной краской наносили надписи на фасад дома на улице Ковжуна. Увидев правоохранителей, злоумышленники начали убегать. Во время задержания один из них внезапно ударил капитана полиции ножом.

Ранее сообщалось, что от Нацполиции наградили полицейского из Ровенской области, который в 2011 году спас жизнь новорожденной девочке – мать закопала ее живьем сразу после родов.

Также мы писали, что во Львове наградили женщину – копа, раненную во время оформления ДТП. Пострадавшей Татьяне Сороке передали от министра Арсена Авакова часы.



