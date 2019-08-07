Семью медведей, которая теперь живет в реабилитационном центре, спасли из рук живодеров именно в Херсоне

/ Фото: Facebook

Привет из родных мест: мишкам на Прикарпатье доставили херсонкие арбузы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-07T06:30:00+03:00 Запад Семью медведей, которая теперь живет в реабилитационном центре, спасли из рук живодеров именно в Херсоне

На Прикарпатье привезли херсонские арбузы для семейства медведей, спасенных из рук живодеров в Херсоне. Новое видео этого события появилось в сети.

"Со второй половины лета начинается период усиленного потребления медведями пищи и подготовки к зимовке. Помогайте, если есть возможность и желание. Будем благодарны за любые овощи, орехи, ягоды, фрукты, мед. При больших объемах можем организовать доставку", – сообщают в Центре реабилитации диких животных Галицкого НПП,.

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Напомним, недавно на Прикарпатье, в Центре реабилитации диких животных Галицкого НПП, бурые медведи праздновали "новоселье".

А в марте в прикарпатском Центре реабилитации диких животных из первой в своей жизни зимней спячки проснулись медведи, которых спасли из рук живодеров в Херсоне. Косолапые уже вылезали из берлоги и заново засыпали.

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Ранее сообщалось, что мишки с Прикарпатья купаются в бассейне и ловят из воды орешки.

Ранее сообщалось, что косолапые не только с аппетитом поглощают сладкую арбузную мякоть, но не прочь и поиграть полосатыми "мячиками".

Еще мы рассказывали о том, как медведей спасают от жары. Чтобы мишки чувствовали себя бодрее, их обливают холодным душем. Также работник центра устроили генеральную уборку в тамошнем бассейне.

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