В Черновцах произошло массовое ДТП с участием полицейского автомобиля

По предварительной информации, жертв и пострадавших в этой аварии нет

В Черновцах в результате масштабного ДТП в центре города пострадали 5 легковых автомобилей, одиниз которых принадлежит патрульной полиции.

Авария произошла сегодня примерно в 18.20 на перекрестке улиц Университетской и Богдана Хмельницкого.

На месте происшествия правоохранители выясняют обстоятельства столкновения. Полиция перекрыла движение транспорта на улице Университетской, в результате чего приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, 2, 4 и 8.

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По предварительной информации, жертв и пострадавших в этой аварии нет.

Напомним, недавно на международной трассе Львов – Краковец, в ДТП попал автомобиль патрульной полиции.

Ранее в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех полицейских авто Toyota Prius, которые не могли разминуться на парковке.

Также мы писали, что Нацполиция Украины не может эксплуатировать 79 собственных автомобилей из-за их технической неисправности, а еще более 300 автомобилей разбиты в авариях.