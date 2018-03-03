Во Львове уже сэкономили 70 тыс. кубометров газа

Во Львове со вчерашнего дня, 2 марта, резко принялись уменьшать потребление газа. Как сообщили в ЛГКП "Львовтеплоэнерго", за одни сутки теплоснабжающее предприятие использовало на 70 тыс. кубов газа меньше, чем обычно.

"Меры экономии начали внедрять вчера, но за сегодняшний день экономия газа будет еще больше. Поскольку в выходные дни учебные заведения отдыхают, то службы проводят работу по корректировке температуры теплоносителя до такого уровня, чтобы не замерзла система", – рассказал Степан Пакиж, директор "Львовтеплоэнерго".

По информации мэрии Львова, ожидаемая экономия за субботу и воскресенье, 3 и 4 марта, составит примерно 300 тыс. кубометров газа.

Ранее сообщалось, что во многих областях Западной Украины, кроме школ Львова, Тернополя и Закарпатья, учебные заведения на несколько дней ограничивают учебный процесс в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике.

Напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта.

В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража.

Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа.