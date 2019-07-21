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В Житомирской области два избирателя проголосовали в одной кабинке

21 июля, 11:35

Председатель комиссии сделала нарушителям замечание

Фото: AFP

В Житомирской области продолжают фиксировать нарушения во время голосования на внеочередных выборах в ВРУ. Так, в городе Коростышев в одну кабинку зашли сразу два избирателя. Об этом сообщает Опора.

"На участке не хватает трех кабинок для голосования и трех больших ящиков. В помещении образовалась очередь из избирателей. В одну кабинку сразу вдвоем зашли мужчина и женщина и проголосовали. Председатель комиссии сделала им замечание", – рассказала наблюдательница.

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Также председатель комиссии рассказала, что члены комиссии знают о ситуации с кабинками и вся причина в аварийном состоянии помещения.

Мы писали, что в Житомирской области бюллетени на участок привезли из соседнего села. Глава комиссии пояснила, что их больше негде было хранить.

Кроме того, в Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней. Члены комиссии №181323 испортили 717 бюллетеней, поставив штамп "выбыл" не напротив фамилии кандидата Александра Навроцкого, который отказался баллотироваться, а напротив Александра Гонгальского.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о списках всех партий, которые пытаются попасть в Раду.


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Тег нарушения, избиратели, нарушения на избирательном участке, житомирская область, кабинка, выборы 2019

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