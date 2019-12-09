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Масштабный пожар в Одессе: Лукашенко выразил соболезнование

9 декабря, 09:55

Жертвами трагедии стали 12 человек

/ Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с жертвами пожара в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе, который привел к многочисленным человеческим жертвам", – говорится в сообщении.

Кроме того, Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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Одесса соболезнования колледж пожары Александр Лукашенко

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