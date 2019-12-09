Пожар в колледже Одессы: шесть погибших все еще не опознали

Фото: od.dsns.gov.ua

Шесть жертв масштабного пожара в одесском колледже все еще не опознали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 10 погибших (тела 6 человек не идентифицированы)", – говорится в сообщении.

В отделе коммуникации местной полиции, в свою очередь, рассказали, что на данный момент проводятся мероприятия по опознанию погибших.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Видео: Michael Shtekel

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

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