Пожар в Одессе: пострадавшим и семьям погибших выплатят почти 3 миллиона гривен

Девять пострадавших до сих пор находятся в больнице

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Семьям погибших и пострадавшим из-за пожара в одесском колледже выплатят почти 3 миллиона гривен. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый по результатам первого заседания правительственной комиссии по расследованию пожара.

"О выплате семьям пострадавших и погибших в результате этого страшного пожара со стороны государственной областной администрации уже подписано распоряжение о выделении из резервного фонда бюджета почти трех миллионов гривен на выплату одноразовой материальной помощи", - рассказал он.

Также он добавил, что средства могут выделить еще с "военного бюджета и со стороны Кабинета министров".

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Поиски еще четверых пропавших продолжаются. Из-за ЧП пострадали 30 человек, девять из них – все еще находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

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