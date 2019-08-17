Пожар в одесском отеле: иностранцев из "Токио Стар" могут депортировать

Фото: odessitua.com

Государственная миграционная служба Украины должна помочь с идентификацией иностранных граждан, которые находились в сгоревшей в ночь на 17 августа одесской гостинице "Токио Стар".

Такое поручение ГУ ГМС в Одесской области дала и.о. губернатора Светлана Шаталова на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с пожаром.

"Главному управлению ГМС Украины в Одесской области поручено провести идентификацию иностранных граждан, проверить законность их пребывания на территории Украины, организовать взаимодействие с представительством МИД Украины в Одесской области по содействию документирования и возвращения иностранных граждан в страны гражданства", – гласит сообщение ОГА.

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Помимо того, представительству Министерства иностранных дел в Одесской области было поручено проинформировать иностранных представителей, с чьими гражданами произошло ЧП, и семьи потерпевших.

Шаталова также указала на важность задействовать в расследовании причин трагедии Главное управление Государственной фискальной службы Украины в Одесской области и Главное управление Гоструда в области с целью идентифицировать нелегальных работников гостиницы.

Напомним, в ночь на 17 августа на ул. Водопроводная, 1а в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек. В результате случившегося девять постояльцев погибли. Через несколько часов возгорание было ликвидировано.

После случившегося в Нацполиции Одесской области сообщили о начале уголовного производства за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Позже стало известно, что в июле инспекторы ГСЧС не смогли проверить уровень пожарной безопасности в отеле, поскольку их не впустили.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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